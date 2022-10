Diverse novità avverranno durante le nuove puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 31 ottobre al 4 novembre su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Anna Imbriani farà una confessione sconvolgente su Quinto Reggiani a Salvatore mentre Vittorio Conti e Matilde Frigerio saranno protagonisti di un romantico ballo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 4 novembre: Anna confessa a Salvo che Quinto è ancora vivo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre in prima visione tv rivelano che Anna racconterà a Salvatore la verità su Quinto.

In particolare, l'ex contabile informerà suo marito che Reggiani è sopravvissuto a un incidente in mare, venendo poi tenuto prigioniero in una prigione del Sud America.

A tal proposito Imbriani assicurerà il marito che lei era all'oscuro di tutto fin quando qualcuno l'ha contattata con la speranza di salvarlo. Per questo motivo, Anna aveva finto di recarsi in America.

Matilde e Vittorio ballano un romantico valzer

Nelle puntate dal 31 ottobre al 4 novembre de Il Paradiso, Matilde proporrà a Vittorio di lanciare una linea di lingerie in vendita al grande magazzino milanese. Per questo motivo Frigerio e il direttore Conti decideranno di organizzare una festa a tema ispirato al film "Il gattopardo" con lo scopo di pubblicizzare i nuovi corsetti.

In pratica, l'ex marito di Marta informerà le veneri che dovranno prendere delle lezioni di danza per ballare il valzer alla fine della proiezione del famoso film. Matilde si rifiuterà di ballare insieme a Vittorio. Quest'ultimo non comprenderà il motivo del rifiuto della Frigerio, la quale confiderà al direttor Conti il motivo per il quale si è rifiutata di danzare con lui.

Flora umilia Maria

Flora non esiterà a umiliare Maria, la quale verrà prontamente consolata da Vito. A tal proposito, Armando apparirà preoccupato per il comportamento del nuovo contabile. Ben presto, il capo-magazziniere scoprirà che il giovane tiene una foto della Puglisi nel suo portafoglio: in seguito Lamantia confesserà di essere innamorato dell'aspirante stilista per poi aggiungere la data e il luogo della sua nascita.

Nel frattempo, le veneri si accingeranno a parteciperanno alla prima prova generale dell'evento mentre Maria apparirà del parere opposto, ma Vito lo verrà a scoprire. Il nuovo contabile si offrirà di essere il suo accompagnatore. Vittorio, invece, accoglierà Matilde elegantissima alla festa all'interno del grande magazzino. Alla fine, i due si congederanno un romantico valzer.