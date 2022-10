Il ritorno alla libertà di Gloria ha suscitato grande gioia al Paradiso delle signore. L'impegno di Stefania è stato fondamentale per far si che la madre uscisse di prigione. In questo periodo di reclusione. Veronica si è recata in carcere a trovare la Moreau, sentendosi in colpa per quanto la figlia aveva fatto nei suoi confronti. Nonostante la felicità di Veronica per la scarcerazione di Gloria, il timore di perdere Ezio continuerà a rimanere nell'animo della mamma di Gemma. Per nascondere il suo stato d'animo, la compagna di Colombo deciderà d'invitare a casa proprio la donna che infondo ancora teme.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 13 ottobre: Veronica invita Gloria a cena

Veronica non vede l'ora di convolare a nozze con Ezio, ma purtroppo quest'ultimo è ancora sposato con Gloria. La Zanatta, sa che il legame tra Ezio e la mamma di Stefania è stato molto forte e dunque teme che i due si possano riavvicinare. Proprio per evitare ciò e tenere la situazione sotto controllo, Veronica penserà che invitare a cena Gloria in casa Colombo sia una buona idea. Vittorio Conti ama il suo lavoro e tutti i dipendenti del Paradiso sono per lui come una famiglia. Quando si tratta di trovare nuove idee per il suo atelier, il direttore si è dimostrato sempre creativo e pieno di energie.

Purtroppo però, Conti scarseggerà di idee riguardo l'iniziativa presa dal Comune di Milano in sostegno delle vittime della tragedia del Vajont.

Conti dovrebbe riuscire a trovare un'idea per lo slogan, ma purtroppo si ritroverà a non avere idee convincenti. L'intuizione però, non tarderà ad arrivare e sarà merito di una lettera scritta dalla Frigerio che Conti leggerà. Proprio lo slogan del direttore del Paradiso si rivelerà quello vincente tra tutti quelli presentati.

Trame Il Paradiso del 13/10: Paola sostiene Maria

Come i telespettatori hanno potuto osservare nelle puntate presenti, Flora non si è dimostrata per nulla a sostegno di Maria quando quest'ultima le ha mostrato i suoi bozzetti. La Ravasi è anzi stata molto critica con Maria, al contrario di Matilde e di Paola. Proprio quest'ultima incoraggerà ancora Maria nel portare avanti le sue idee da stilista.

Paola chiederà a Flora di visionare i bozzetti di Maria ancora una volta. Purtroppo, la compagna di Umberto non si mostrerà contenta neanche in questo caso.

Adelaide non smetterà di pensare a Umberto Guarnieri. La Contessa continuerà ad essere molto legata al banchiere, nonostante lui abbia scelto di stare con Flora. Marcello, diventato ormai intimo confidente della Contessa, la esorterà a mettere un punto a questa storia e a voltare una volta per tutte pagina.