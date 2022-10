Uno dei motivi per i quali Elenoire è stata eliminata dal pubblico del GF Vip con l'altissima percentuale del 90%, è per lo sputo che ha fatto alle spalle di Nikita una settimana fa. Durante la diretta della dodicesima puntata, infatti, sono state mostrate le immagini che tanto hanno indignato gli spettatori, quelle che Antonino ha cercato di giustificare dicendo che non erano consecutive ma montate ad arte dagli autori. Luca e Patrizia hanno frenato il coinquilino ritenendo chiaro che Ferruzzi abbia sputato dopo il passaggio di Pelizon.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Elenoire è stata eliminata dal GF Vip durante la puntata di lunedì 27 ottobre: il pubblico non ha perdonato alla concorrente gesti e parole che ha rivolto soprattutto a Nikita nelle ultime settimane.

A spiazzare fan e inquilino, però, è stato il video in cui si vedeva Ferruzzi sputare per terra dopo che in quello stesso punto ci era appena passata la giovane Pelizon.

Nessuno si era accorto di questa caduta di stile, soltanto Antonino che era presente e che ha reagito con una risata che non è piaciuta a chi stava guardando.

Anche l'influencer si è detta delusa dall'atteggiamento di Spinalbese che, anziché rimproverare la compagna d'avventura per quello che aveva fatto, si è messo a ridere avallando il suo gesto di disprezzo.

Le parole dopo la diretta del GF Vip

I telespettatori hanno deciso di mandare via Elenoire dalla casa con la percentuale record del 90%: è stato questo il risultato del televoto flash che è stato indetto nel corso della puntata del GF Vip del 27 ottobre.

Dopo l'uscita di scena di Ferruzzi, gli altri concorrenti hanno commentato quanto accaduto e Antonino è stato l'unico a provare a giustificare i comportamenti dell'ormai ex compagna d'avventura.

In un filmato che sta facendo il giro dei social network, infatti, si sente Spinalbese dire: "Secondo me Nikita non è passata quando lei ha sputato, l'hanno messo dopo il video".

L'ex di Belen Rodriguez, dunque, sosteneva che sarebbero stati gli autori a montare le immagini del momento "incriminato", che non sarebbero state consecutive come sembrava dalla clip.

A bloccare la difesa un po' controcorrente del vippone, è stata subito Patrizia dicendo: "No, no Antonino. Fidati, si vedeva benissimo".

Le critiche per la risata al GF Vip

Dopo che Rossetti ha sottolineato quanto fosse evidente che lo sputo di Elenoire era rivolto a Nikita, ha preso la parola Luca e ha commentato: "Tu stai delirando, qui dentro state tutti delirando".

Salatino ha interrotto immediatamente le giustificazioni che Antonino stava adducendo sul comportamento sbagliato di Elenoire, un gesto che tutti hanno condannato e che Spinalbese provava a difendere dicendo che era frutto del montaggio degli addetti ai lavori.

Il parrucchiere, però, potrebbe aver detto queste cose impopolari anche per difendere sé stesso: gli spettatori del GF Vip, infatti, hanno criticato anche il ligure per la sua risata dopo che Ferruzzi ha sputato per terra, disprezzando la giovane coinquilina.

La stessa Pelizon ha sottolineato quanto ci sia rimasta male nel vedere Antonino ridere di gusto al gesto di Elenoire, probabilmente anche per questo motivo ha cercato di ipotizzare che il video sia stato modificato rispetto alla realtà dei fatti.

Chi ha assistito a questa scena in diretta su Mediaset Extra, però, smentisce il vippone e ribadisce che la star del web abbia sputato subito dopo che Nikita le è passata accanto.

Sebbene fosse molto affezionato a Ferruzzi, Luca è stato uno dei primi a condannare quello che ha fatto nei confronti di un'altra concorrente.