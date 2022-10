Grosse novità sono in arrivo nei nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Particolare attenzione verrà prestata alla situazione che riguarda Salvo e Anna. Dopo il ritorno di Quinto le cose per la coppia inizieranno a cambiare. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 novembre, ci rivelano che il giovane Amato dirà addio per sempre ad Anna. L'amico di Marcello inizierà ad essere molto scontroso con tutti e perfino quando Elvira farà un gesto carino nei suoi confronti, Salvo reagirà male. Marco invece, dovrà fare i conti con la cattiveria di Umberto e di Tancredi.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni all'11 novembre: Adelaide cerca l'alleanza di Umberto

La pubblicazione dell'articolo di Marco all'interno del Paradiso Market creerà non poco scompiglio. Umberto e Tancredi si dissoceranno da quanto scritto dal giovane. Adelaide cercherà di accaparrarsi l'appoggio di Marco nella sua lotta contro Guarnieri. Il direttore però, non ne vorrà sapere di schierarsi in favore dell'una o dell'altro. Salvatore si sfogherà con Marcello dopo aver detto definitivamente addio ad Anna. Tutte le ragazze avranno un'idea per cercare di risollevare l'animo del giovane, ma Salvo non gradirà e se la prenderà con Elvira.

Ezio verrà umiliato da Guarnieri e si sfogherà con Gloria.

Nel frattempo, Gemma e Stefania organizzeranno un incontro romantico tra i loro genitori. Tancredi farà di tutto per boicottare il fratello. Adelaide cercherà così di trovare a Marco una nuova occupazione. Vittorio inizierà a rendersi conto di provare dei sentimenti per Frigerio.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 4 all'11 novembre: Maria sotto pressione

Maria chiederà aiuto ad Armando per confezionare il modello da presentare a Flora. Quest'ultima farà in modo di metterla sempre di più sotto pressione. Nel frattempo, Vito cercherà di esaudire un desiderio della giovane Puglisi. Irene andrà a parlare con Salvo, in modo tale da cercare di chiarire il malinteso tra lui ed Elvira.

Marco temerà di non trovare un nuovo lavoro e penserà di abbandonare la sua carriere di giornalista. Adelaide si scaglierà contro Umberto, accusandolo di aver rovinato la vita di Marco.

Vittorio, Matilde e Stefania cercheranno di far cambiare idea al nipote della Contessa. Salvo prenderà la decisione di partire per Londra, dove si trovano la madre e la sorella Tina in dolce attesa. Prima di andare via però, il giovane Amato avrà un pensiero carino per Elvira. Vito, sempre più innamorato di Maria, farà una follia per lei. Ravasi perderà tempo nel giudicare la creazione di Maria. Infine, Vittorio chiederà ad Ezio di andare ad abitare con lui in casa sua.