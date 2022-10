Le anticipazioni di Beautiful continuano a stupire i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 17 al 21 ottobre , Sheila verrà allontanata dalla famiglia Forrester e non avrà modo di incontrare nessuno di loro. Jack, padre adottivo di John, però, deciderà di recarsi a casa della donna, per spingerla a lasciare immediatamente Los Angeles. Carter, invece, resterà assai spiazzato dalla decisione di Quinn, ma allo stesso tempo non potrà fare niente per far cambiare idea alla sua amata. Fuller, infatti, deciderà di tornare con Eric e lascerà il suo nuovo fidanzato, senza molte soluzioni.

Alla fine, si scoprirà che John Finnegan è veramente il figlio biologico di Sheila, ma anche di Jack.

Beautiful, trame 17-21 ottobre: ​​Sheila vuole avvicinarsi alla famiglia Forrester

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 17 al 21 ottobre, John, Zende e Paris cercheranno di allontanare Sheila dalle loro vite il più possibile. Quinn (Rena Sofer), intanto, deciderà di tornare insieme ad Eric e lascerà Carter. Nel frattempo Ridge, Steffy, John e i suoi genitori si confrontano con il comportamento di Sheila e tutti quanti saranno d'accordo sul fatto che la donna sia bugiarda ed estremamente pericolosa. Quest'ultima, invece, studierà un nuovo pianoforte per potersi avvicinare alla famiglia Forrester: Sheila sarà ancora convinta che John sia suo figlio e Hayes suo nipote.

In seguito Paris ripenserà alla promessa fatta a Finnegan, di non dire a Steffy che Sheila lo ha contattato. La giovane penserà che non sia giusto nascondere alla stilista un fatto così importante e non saprà cosa fare.

Jack e Sheila si conoscono

Steffy ribadirà a John di non dover contattare Sheila (Kimberlin Ann Brown), per nessun motivo, poiché la donna è molto pericolosa e il suo comportamento è imprevedibile.

La stilista, però, sarà ignara del fatto che Sheila ha già contattato il giovane medico. Frattanto Quinn tornerà a casa di Eric e lascerà Carter. Dopo una serata trascorsa insieme alla sua amata, il Forrester fingerà di addormentarsi sul divano, per evitare di fare l'amore con lei. Più tardi Jack, il padre adottivo di John, andrà a trovare Sheila a casa sua e sarà evidente che i due si conoscono già da tempo.

Jack vuole convincere Sheila a lasciare Los Angeles

Jack (Ted King) cercherà di convincere Sheila a lasciare subito Los Angeles, ma la donna non avrà intenzione di abbandonare i suoi obiettivi e rifiuterà la proposta dell'uomo. Dalla conversazione dei due, infine, si scoprirà che John è davvero il figlio naturale di Sheila, ma anche di Jack, ritenuto finora il padre adottivo del giovane medico.