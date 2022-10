Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Sopravvissuti, nella quinta puntata che andrà in onda lunedì 31 ottobre in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno alcune novità. In particolare, verranno mandati in onda il nono e il decimo episodio rispettivamente intitolati "Speranza" e "Vittime". In questo quinto appuntamento, Luca il personaggio interpretato da Lino Guanciale si ricongiungerà a sua moglie Sylvie.

Sylvie si mostrerà comprensiva con Luca

Nel frattempo, i sopravvissuti al naufragio dell'Arianna saranno sempre più in pericolo di vita, in quanto qualcuno continuerà a minacciarli.

Quindi, tutti i protagonisti andranno in panico, in quanto temeranno che la verità possa venire presto a galla.

Nella quinta puntata della Serie TV Sopravvissuti che andrà in onda lunedì 31 ottobre, Syilvie si mostrerà più comprensiva nei confronti di suo marito Luca, dopo che in un primo momento non aveva preso bene il tradimento di quest'ultimo. Infatti, la donna riterrà che entrambi alla fine hanno sbagliato allo stesso modo e quindi sarà pronta a risanare il rapporto con suo marito e salvare il matrimonio. Sylvie però porrà una precisa condizione a Luca, cioè che da questo momento non ci dovranno essere più bugie tra di loro, ma sempre e soltanto la verità, qualsiasi sia il prezzo di quest'ultima.

I sopravvissuti verranno minacciati

Il personaggio interpretato da Lino Guanciale rimarrà colpito dalle parole di sua moglie però accetterà le sue condizioni senza esitare. In particolare, a Luca non gli sembrerà vero che tra lui e Sylvie le cose si stiano davvero rimettendo a posto.

Dunque, Luca riconquisterà una certa serenità nella sua famiglia, purtroppo per lui però questa tranquillità durerà poco, in quanto arriverà una minaccia per tutti i sopravvissuti.

Questi ultimi si riuniranno e decideranno di trovare un modo per mettersi al sicuro.

Luca e la sua famiglia si nasconderanno in montagna

Nell'episodio dieci il cui titolo è Vittime, i sopravvissuti al naufragio dell'Arianna saranno più spaventati che mai per tutte le minacce che stanno subendo. Proprio per questo motivo, in comune accordo i protagonisti decideranno di attraversare la città per mettersi al sicuro.

In particolare, Luca con una scusa radunerà la sua famiglia e la porterà in montagna. Allo stesso tempo, anche gli altri sopravvissuti tenteranno di mettersi al sicuro. Intanto, Tano starà tornando in sé e presto potrebbe essere pronto a prendersi le sue responsabilità.

Non ci resta che attendere i prossimi episodi per scoprire il destino dei sopravvissuti al naufragio dell'Arianna.