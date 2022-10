Molte novità sono attese durante le nuove puntate di Terra Amara, che saranno trasmesse su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Nihal scomparirà dalle scene dopo la fine di Cengaver Cimen. Yilmaz, invece, impedirà un Gulten Taskin di venire abusata da Ercument.

Terra Amara, anticipazioni: Cengaver e Nihal escono di scena

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso dei prossimi mesi sui teleschermi di Canale 5 annunciano che accadranno numerosi colpi di scena.

In particolare, verrà svelato il destino di Cengaver e sua moglie Nihat. Il migliore di Demir scoprirà che Hatip è protagonista di alcuni loschi piani contro gli imprenditori di Cukurova. Cimen, a questo punto, non ci penserà due volte, tanto da affrontare il losco individuo, andando incontro ad un destino amaro. L'amante di Sermin, infatti, sparerà un colpo d'arma da fuoco contro Cengaver, ferendolo gravemente. L'uomo riuscirà ugualmente a raggiungere la cerimonia in occasione della circoncisione del figlio, dove esalerà l'ultimo respiro. Un lutto che porterà le guardie civili a puntare il dito contro Demir, visti i dissapori di cui erano stati protagonisti. Per questo motivo, il giovane Yaman finirà addirittura in carcere, sebbene sia innocente.

Dall'altro canto, Nihal scomparirà dalle scene nonostante la sua amicizia con Zuleyha, contraddistinta da alti e bassi. In questo modo, gli attori Ebru Aytemur e Kadim Yaşar usciranno di scena dopo aver trascorso una stagione intera nella soap opera.

Ercument rimane folgorato da Gulten

Ma non ci saranno soltanto le uscite di scena di Nihal e Cengaver a segnare il finale della prima stagione di Terra Amara, in quanto si assisterà all'arrivo di un nuovo personaggio.

In dettaglio, Ercument arriverà a Cukurova per salutare il cugino Demir. In questo frangente, il nipote di Hunkar rimarrà folgorato dal fascino di Gulten durante una serata trascorsa nell'immensa tenuta. Per questo motivo, l'uomo cercherà di far sua la domestica, che però non avrà niente a che fare con lui.

Un rifiuto, che purtroppo non fermerà Ercument, il quale mostrerà la sua vera natura

Yilmaz salva la cognata di Saniye da un tentativo di abuso

Il nipote di Hunkar seguirà Gulten sulle sponde del fiume con intenzioni bellicose. Il giovane, infatti, tenterà di abusare della cognata di Saniye, se non accadesse il colpo di scena. Yilmaz sopraggiungerà in tempo per impedire ad Ercument di far del male all'amica. Tra i due uomini, a questo punto, nascerà un forte scontro, che avrà tragiche conseguenze. Il cugino di Demir verrà eliminato da Akkaya davanti agli occhi di Hunkar e Fekeli, che assisteranno impotenti alla scena.