Un posto al sole viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler degli episodi della soap italiana che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre riportano che Chiara Petrone sarà in procinto di lasciare la Campania per iniziare un percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti.

Nunzio Cammarota, per l'occasione, chiederà all'amica Rossella Graziani di consigliargli un regalo ad hoc per la fidanzata. I due innamorati, quindi, si prepareranno a separarsi momentaneamente in vista della partenza di Chiara, convinti che questa sia la soluzione migliore per la loro relazione, ma soprattutto per la salute di Petrone.

La lontananza tra Chiara e Nunzio, però, potrebbe avvicinare sempre più il ragazzo a Rossella, e ciò aprirebbe alla possibilità che tra i due amici scocchi la scintilla.

L'inizio della tossicodipendenza di Chiara

Il personaggio di Chiara, interpretato dall'attrice Alessandra Masi, è entrato a far parte del cast di Un posto al sole nel mese di febbraio 2022. Inizialmente conosciuta come la figlia di Giancarlo, proprietario della stazione Radio Golfo 99, la giovane Petrone si era pian piano ritagliata una parte sempre più centrale tra le storyline della soap opera di Rai 3.

Chiara aveva una storia con Nunzio, relazione sentimentale che ancora conserva, ma la vicinanza tra la ragazza e l'amico Ludovico aveva fatto saltare la mosca al naso a Cammarota junior.

A quel punto Nunzio, in preda alla gelosia per la complicità tra la sua amata e Ludovico, aveva perso il controllo delle sue azioni, finendo per spaventare tutti, Chiara compresa. Da quel momento per la figlia di Giancarlo era iniziato il declino, infatti era finita nel tunnel della tossicodipendenza.

L'amicizia tra Rossella e Nunzio potrebbe trasformarsi in amore

Chiara, come anticipato, lascerà Napoli per tentare di risolvere i suoi problemi con le sostanze stupefacenti, ma in seguito alla sua partenza Graziani diventerà un punto di riferimento nella vita di Nunzio. Il ragazzo, infatti, avrà il morale a terrà per la lontananza dalla fidanzata, ma a consolarlo ci sarà l'amica di sempre, Rossella.

La crescente intesa tra i due, però, potrebbe sfociare in un sentimento più profondo, e ciò non farebbe piacere ai rispettivi compagni.

La vicinanza tra Rossella e Cammarota junior è già stata, in diverse occasioni, motivo di dissapori tra la dottoressa e il partner Riccardo Crovi. Dunque si può ipotizzare che, se questi dovesse scoprire che i suoi sospetti su una probabile liaison tra la fidanzata e Nunzio erano fondati, la sua reazione sarebbe tutt'altro che positiva.