Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 17 al 21 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori potranno assistere. Roberto riceverà una dolorosa lettera d'addio mentre Viola, ignara dei disagi di suo figlio Antonio dovuti alla separazione da Eugenio, comincerà ad avvicinarsi a Damiano. Dopo la scoperta del passaggio segreto a Palazzo Palladini, Lia comincerà ad indagare ma verrà scoperta da qualcuno. Manuela cercherà di avvicinarsi sempre di più a Niko ma questo suo atteggiamento finirà per infastidire parecchio la sua gemella.

Arriverà il giorno della partenza di Chiara e per Nunzio sarà davvero doloroso lasciarla andare.

L'incubo di Marina

Marina si renderà presto conto di essere finita in un incubo dal quale sarà estremamente difficile uscirne. Manuela deciderà di aiutare Jimmy a prendere una tenera decisione in campo sentimentale, facendo in modo di ottenere anche il consenso di Niko. Per Sasà arriverà il momento di affrontare un appuntamento al buio organizzato dai suoi amici Mariella e Guido. Per l'occasione riceverà anche il sostegno di un conoscente del tutto inaspettato. Manuela continuerà a voler essere presente nella vita di Niko e di suo figlio ma il suo atteggiamento amorevole finirà per infastidire parecchio la sua gemella Micaela che passerà all'attacco per rompere, ancora una volta, l'equilibrio appena ritrovato tra Niko e suo figlio.

Roberto, invece, riceverà una dolorosa lettera che sembrerà essere un vero e proprio addio. Salvatore, in crisi sentimentale, diventerà fonte di ispirazione per Michele che deciderà di affrontare un nuovo e delicato argomento in radio.

La nuova quotidianità di Viola

Viola, decisa a riprendere in mano la sua vita, farà il possibile per raggiungere un nuovo equilibrio lontano da Eugenio ma per suo figlio Antonio non sarà affatto semplice abituarsi alla sua nuova vita senza suo padre, nonostante il caloroso affetto dei nonni.

Niko, deciso a colpire Micaela, dopo le dure parole che la donna ha utilizzato contro di lui e la sua gemella, si preparerà ad una nuova mossa per metterla all'angolo. I loro screzi, però, finiranno per influire sull'umore di Jimmy. Mastro Peppe, intanto, continuerà a corteggiare la signora Poggi ma una scoperta, mentre esegue i lavori nel seminterrato di Alberto, lo distrarrà dal suo obiettivo.

La sua scoperta potrebbe fornire preziosi dettagli che potranno svelare il mistero di Palazzo Palladini. Lia ascolterà il racconto dell'uomo sulla scoperta del passaggio segreto e deciderà di intrufolarsi di notte per scoprirne ulteriori dettagli ma, proprio nel momento in cui si recherà in quel luogo misterioso di notte, qualcuno la sorprenderà.

Il giorno della partenza di Chiara sarà sempre più vicino e, per questo motivo, Nunzio deciderà di farle un regalo. Chiederà consiglio a Rossella per la scelta del presente in modo che possa essere qualcosa di unico ed indimenticabile. Viola continuerà a proseguire la sua conoscenza con Damiano, l'agente della scorta, e questa sua distrazione finirà per distrarla dall'umore pessimo di Antonio, triste per la lontananza da suo padre.

Tra Chiara e Nunzio arriverà il giorno della dolorosa separazione. La ragazza, infatti, partirà per andare a disintossicarsi in un centro specializzato dalla sua dipendenza dalla droga. Per Lia diventerà sempre più difficile continuare a portare avanti le sue indagini segrete sulla storia di Palazzo Palladini. Nel frattempo, anche Jimmy e Bianca cominceranno ad indagare diventando dei piccoli investigatori.