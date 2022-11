Continuano a farsi sempre più complesse le trame de Il Paradiso delle signore. Negli ultimi appuntamenti, i telespettatori hanno assistito all'uscita di scena di Anna. L'addio della Imbriani ha lasciato Salvo in preda allo sconforto. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda, ci rivelano che il giovane Amato deciderà di partire per Londra, nel tentativo di dimenticare la moglie. Vittorio invece, inizierà a provare dei sentimenti per Matilde. La chimica tra i due sembrerà essere molto forte, ma il direttore sarà timoroso nel mettersi di nuovo in campo in amore.

Trame de Il Paradiso delle signore 10-11 novembre: Vittorio prende le distanze da Matilde

I telespettatori più appassionati de Il Paradiso delle Signore sapranno bene che Vittorio non è stato in passato molto fortunato in ambito sentimentale. L'idea di intraprendere una nuova relazione sarà per Conti oggetto di timore. Per questo, nonostante la grande chimica presente con la Frigerio, Conti deciderà di allontanarsi dalla donna. Flora continuerà a dare del filo da torcere a Maria. Ravasi infatti, metterà sempre di più sotto pressione la bella siciliana, nel tentativo di farla crollare. Vito sarà impegnato nella conquista della Puglisi. Una volta scoperta l'esistenza di una passione di Maria, il contabile cercherà di accontentarla.

Elvira sarà molto triste per lo scontro avuto con Salvo. Irene, vedendo l'amica in uno stato di sconforto, deciderà di parlare con il giovane Amato nel tentativo di far riappacificare i due. Marco avrà sempre più difficoltà a trovare un nuovo impiego, dopo che il fratello Tancredi e Umberto gli avranno fatto terra bruciata.

Adelaide se la prenderà con Guarnieri, accusandolo di aver rovinato la carriera del nipote.

Spoiler Il Paradiso delle signore, trame 10 e 11 novembre: Salvatore vuole andare a Londra

Vittorio, Matilde e Stefania si uniranno per far cambiare idea a Marco sulla sua carriera. Salvo invece, inizierà a pensare che per dimenticare Anna deve distrarsi e che dunque recarsi a Londra potrebbe essere una buona soluzione.

Proprio a Londra infatti, si trova la sorella Tina e la mamma Agnese. Prima di lasciare Milano, il titolate della Caffetteria deciderà di fare un gesto carino per Elvira, in modo tale da far pace.

Maria presenterà i suoi modelli a Flora. Ravasi però, impiegherà molto tempo prima di giudicarli. Vito, sempre più ossessionato dalla voglia di conquistare Maria, farà una follia per lei. Adelaide, presa dalla sconforto per la situazione che riguarda il nipote, troverà un buon amico in Marcello. Il ragazzo infatti, tenterà di far distrarre la Contessa. Vittorio infine, chiederà ad Ezio di andare a vivere con lui.