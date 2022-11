Continuano a sorprendere gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Le ultime puntate andate in onda sono state ricche di novità ed eventi inaspettati. Flora ha deciso di troncare la sua relazione con il Commendatore, accusandolo di volerla far diventare una manipolatrice come lui. Ezio invece, ha lasciato il lavoro al fianco di Guarnieri. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 24 novembre, rivelano che Flora cambierà idea sul suo rapporto con Umberto, nonostante abbandonato la suite che condivideva con l'uomo. Ezio invece, si sentirà sempre più turbato all'idea di tornare a fare il dipendente.

Trama Il Paradiso delle signore del 24 novembre: Maria accetta l'appuntamento con Vito

Lamantia, sotto consiglio di Alfredo e Armando, ha deciso di far il primo passo con Maria. Il contabile, dopo aver scritto una bella lettera alla siciliana, ha invitato la ragazza ad un vero e proprio appuntamento. Maria accetterà, ma purtroppo le cose non andranno come previsto. Ezio continuerà ad essere tormentato dalla sua situazione lavorativa. Colombo infatti, dentro si se, non si sentirà più di fare il dipendete. Dall'altro lato, il papà di Stefania saprà bene le responsabilità che l'avere un'attività in proprio potrebbe comportare. L'amore per la sua famiglia spingerà colombo ad accettare un lavoro da dipendente, più sicuro per la sua famiglia.

Un nuovo avvicinamento ci sarà tra Vittorio e Matilde. Fin da quando si sono conosciuti, è stata palese una forte attrazione tra i due. Vittorio si è reso conto di provare dei sentimenti per la Frigerio, anche se lei è una donna sposata. Durante l'appuntamento del Paradiso delle signore del 24 novembre, Vittorio inviterà la Frigerio ad una cena in cui saranno presenti anche i suoi amici.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 24/11: Flora vuole tornare da Umberto

Dopo aver troncato con Umberto, Flora ha trovato conforto in Marcello. Barbieri è riuscito a capire la Ravasi, in quanto lui stesso ha affrontato delle pene amorose con Ludovica. La stilista, dopo essersi confrontata con Barbieri, deciderà di tornare su i suoi passi.

Marcello dirà alla Ravasi di non lasciarsi sfuggire l'amore che è riuscita a trovare con Umberto. La stilista accetterà il consiglio dell'amico e si recherà subito da Umberto per parlargli. Arrivata al Circolo però. Flora troverà Guarnieri in compagnia di Adelaide. Questo turberà parecchio la stilista, che inizierà ad avere dei cattivi pensieri. La Contessa, che nel frattempo aveva chiesto l'aiuto di Umberto nell'organizzazione dell'evento per la morte del presidente degli Stati Uniti, penserà di aver riguadagnato terreno con Umberto.