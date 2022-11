Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli ultimi episodi in onda da lunedì 7 a sabato 12 novembre, Felipe chiederà a Dori di sposarlo e i due, alla fine, andranno insieme a Ginevra. Inoltre, Aurelio tornerà all'improvviso e Genoveva morirà, mentre si scoprirà che Gabriela è alleata con Cayetana Sotelo-Ruz.

Gabriela non vuole che Genoveva sia vista da altri medici

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 7 al 12 novembre, Luzdivina darà un bacio a Marcelo, ma l'uomo non sarà per nulla contento del gesto.

Intanto, Dori e Felipe hanno intenzione di spiegare ai vicini il loro legame ed a tal fine prepareranno una merenda nel corso del quale Alvarez-Hermoso chiederà a sorpresa a Dori di diventare sua moglie. La donna accetterà immediatamente la proposta. Inoltre, Marcelo inviterà Genoveva a contattare un altro medico per capire la natura del suo malassere, ma Gabriela non sarà d'accordo. Hortensia, invece, rivelerà ad Azucena che è nata lontana dal matrimonio. La ragazza consiglierà alla madre di raccontare tutto a Pascual.

Lolita dice a Ramon che non deve interferire con la sua vita privata

Secondo le anticipazioni televisive fino al 12 novembre, Marcelo tenterà di far restare Luzdivina e le confesserà di amarla.

Intanto, Bellita ingegnerà un modo per far tornare insieme Ignacio ed Alodia. I due andranno ad abitare a Ecija e il medico aprirà lì un suo studio. Inoltre, Lolita spiegherà a Felipe di non comprendere quali sono i suoi veri sentimenti verso Fidel. Casilda, invece, comunicherà a Rosina che avvierà una propria attività. Rosina non mostrerà alcun interesse per la notizia e la domestica sarà delusa.

Nel frattempo, Ramon evidenzierà tutta la sua frustrazione per le attenzioni che Fidel ha verso Lolita. Quest'ultima, però, gli dirà di non interferire nella sua vita privata. In tutto questo, Pascual resterà scioccato quando Hortensia gli dirà di non essere mai stata sposata, mentre Liberto e Rosina saranno sorpresi quando vedranno Susana ed Armando in qualità di rappresentanti della Bris&Holden.

I cittadini di Acacias rendono omaggio a Bellita

In base agli spoiler della prossima settimana, Genoveva pranzerà insieme a Gabriela quando, ad un certo punto, davanti a Salmeron si paleserà Aurelio Quesada, desideroso di uccidere la moglie ma Marcelo interverrà in tempo. Genoveva rischierà di morire ed invocherà il supporto di Felipe. L'avvocato ammetterà di averla amato in passato, ma non le concederà il suo perdono. Inoltre Marcelo sarà sentito dalla polizia.

Nel frattempo Genoveva perderà la vita e si apprenderà che Gabriela è alleata con Cayetana Sotelo- Ruz. In tutto questo, Hortensia riceverà una proposta di matrimonio da parte di Pascual, mentre Felipe e Dori andranno insieme a Ginevra. Infine, la soap si chiuderà con Ramon che acconsentirà alla frequentazione tra Lolita e Fidel e con i cittadini di Acacias che renderanno omaggio a Bellita, che canterà davanti a tutti.