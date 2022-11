Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate della 27^ stagione che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nei prossimi giorni, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, Lia (Giuliana Vigogna) sarà sul punto di abbandonare Palazzo Palladini, ma Diego (Francesco Vitiello) farà una coraggiosa mossa pur di convincerla a rimanere. Nel frattempo, nello scantinato di Alberto (Maurizio Aiello), verranno ritrovati i gioielli e ci sarà anche un inedito confronto tra Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Raffaele Giordano (Patrizio Rispo).

Spazio anche al possibile ricongiungimento tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci). Tutto avrà inizio durante un casuale incontro in una delle vie più suggestive di Napoli. E mentre una nuova vicina si stabilirà nell’appartamento vicino a Niko (Luca Turco), una burrascosa notizia riguardante Susanna (Agnese Lorenzini) porterà in auge il dolore e la rabbia nel cuore di chiunque l’abbia benvoluta e amata e qualcuno deciderà di non starsene con le mani in mano. Bianca (Sofia Piccirillo), nel frattempo, dovrà prendere una decisione importante dopo aver scoperto qualcosa su Antonello (Gennaro Filippone).

Un posto al sole, le trame delle prossime puntate: incontro ‘galeotto’ tra Michele e Silvia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, dopo una passeggiata del tutto casuale nei pressi di via San Gregorio Armeno, Mariella inizierà a sognare un ritorno di fiamma tra Michele e Silvia. I due ex coniugi ritroveranno la voglia di parlare con entusiasmo di ogni cosa, anche la più sciocca.

La caparbietà di Renato, che vuole a tutti i costi boicottare i piani di Alberto, porterà una nuova inquilina a stabilirsi a Palazzo Palladini, rivelandosi piuttosto scomoda per Niko. Quale sarà la reazione dei condomini a questa new entry?

Upas: Viola si scusa con Rosa

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole ci svelano che, inaspettatamente, Ferri prenderà una decisione che lo porterà a ricredersi sulle sue infondate paure.

Viola sarà alle prese con Manuel (figlio di Damiano e Rosa) quando un certo incidente, che avverrà in cortile, porterà a galla dei conflitti che la maestra Bruni aveva preso sottogamba. Sarà così che la donna andrà da Rosa per chiedere scusa a nome di Antonio e per convincerla a far tornare Manuel a prendere ripetizioni da lei. Eugenio, nel frattempo, cercherà di ricucire il rapporto con la moglie.

Rinvenuti i gioielli, emerge una notizia su Susanna: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare di Susanna Piccardi, deceduta nel mese di agosto durante un attentato. Una notizia inaspettata finirà per piombare nella vita di Niko e di chiunque abbia amato Susanna.

Qualcuno, però, non vorrà più attendere l’evolversi degli eventi in modo passivo e si darà da fare. Nel frattempo, ci sarà un gradito ritorno nelle trame di Upas: Alice. E mentre ci sarà un confronto inedito tra Roberto e Raffaele, che porterà Ferri a temere di aver perso per sempre Marina, un volto conosciuto della soap scoverà i famosi gioielli! Lia, invece, mentre sarà sul punto di lasciare Palazzo Palladini verrà fermata da Diego che cercherà di trattenerla.