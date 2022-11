Una notizia su Susanna in Un posto al sole e si abbatterà come un ciclone su Niko e la sua famiglia. Le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas faranno luce su un retroscena che riguarda la giovane Picardi, che ha perso la vita per colpa di Valsano.

La situazione sarà molto grave, tanto che la famiglia di Susanna dovrà intervenire. Secondo gli ultimi spoiler, Manlio si precipiterà a Napoli dopo essere venuto a conoscenza di un altro pezzo di verità rimasto sino a ora celato sulla dipartita della povera Susanna.

Un posto al sole anticipazioni: Niko e la sua famiglia sconvolti dall'imprevista notizia su Susanna

Non c'è pace per Niko, che solo ora sta provando a tornare alla vita dopo la morte di Susanna. Ad aiutarlo c'è Jimmy, che pur di dare una mano al padre, cerca di soffocare il suo stesso dolore. E poi c'è Manuela che sta provando a lenire la grande ferita di Niko, anche se le sue buone intenzioni sono spinte dall'amore che prova nei suoi confronti e che ha deciso di non nascondere.

Come raccontano le nuove anticipazioni di Un posto al sole, Niko verrà spiazzato da una notizia su Susanna che lo farà sprofondare in una spirale di ulteriore dolore, ma anche di rabbia. Ciò che verrà alla luce si abbatterà come un ciclone anche sulla famiglia Picardi.

Anticipazioni Un posto al sole: Manlio si precipita a Napoli dopo aver scoperto tutta la verità su Susanna

I telespettatori di Un posto al sole sono ansiosi di sapere quale sia questa notizia capace di sconvolgere Niko e chi ha voluto bene a Susanna. Pare che sia qualcosa di davvero importante, in grado di dare un altro senso alla scomparsa della povera Picardi e non solo.

Quando Manlio verrà a conoscenza dell'amara verità, si precipiterà a Napoli, deciso a intervenire. Lo stesso Niko sarà assalito dalla rabbia. Quanto ancora deve soffrire? Si aprirà così un nuovo triste capitolo nelle trame di Upas.

Un posto al sole: cosa si nasconde dietro la scomparsa di Susanna?

Sui social, i telespettatori stanno facendo ipotesi riguardo questa notizia che sconvolgerà Niko e i famigliari di Susanna.

Che cosa sarà successo di così grave?

Una delle ipotesi più condivisa dai fan di Un posto al sole è che Susanna fosse incinta al momento della scomparsa. Ma se davvero fosse così, che motivo avrebbe il ritorno di Manlio? Il mistero si infittisce e un nuovo capitolo sta per aprirsi nelle nuove puntate della soap.

Il povero Niko dovrà farsi forza e affrontare questa ennesima prova, riaprendo la ferita che porta nel cuore. Ha perso la donna che amava e che ha sposato, ma non è finita qui. Anche in questa drammatica situazione, Manuela non lascerà solo Niko, offrendogli tutto il suo supporto.