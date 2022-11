Questo pomeriggio è andato in onda a Verissimo un momento molto emozionante. La conduttrice Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa. Tra le lacrime, Silvia ha voluto ricordare la Iena scomparsa tre anni fa a soli quarant'anni per una grave malattia che non le ha lasciato scampo e se l'è portata via in pochi mesi. Margherita ha parlato degli ultimi giorni trascorsi con Nadia, dei pensieri che le ha lasciato e che sono poi diventati un libro e inoltre Silvia Toffanin ha letto la commovente poesia che Nadia Toffa le aveva dedicato.

La donna ha poi raccontato della fondazione in ricordo di sua figlia e dei soldi che sono riusciti a raccogliere e donare in beneficienza proprio come sua figlia avrebbe voluto.

La poesia di Nadia Toffa per sua madre Margherita

Silvia Toffanin ha detto che per lei sarebbe stato molto difficile fare l'intervista perché voleva molto bene a Nadia Toffa. Margherita ha raccontato di quando era una bambina, poi il discorso è arrivato alla malattia scoperta all'improvviso senza alcuna avvisaglie. La donna ha rivelato che sua figlia ha subito ben cinque operazioni al cervello, ma ogni volta aveva la forza di rialzarsi e il giorno dopo era già in piedi sorridente. Silvia che non è riuscita a trattenere le lacrime con la voce tremante ha poi letto la poesia che mamma Margherita ha trovato nel suo cellulare dopo la scomparsa di sua figlia Nadia che a sua insaputa glie l'aveva messa.

Frasi molto significative e davanti alle quali è stato difficile per le due donne non commuoversi. Margherita ha rivelato che il dolore è straziante, ma trova la forza di andare avanti grazie alla fede proprio come le diceva di fare Nadia che nei momenti più difficili e di sconforto pregava tanto. "Era un uragano, aveva un coraggio e una voglia di vivere inimmaginabili," ha dichiarato la donna.

L'ultima intervista di Nadia Toffa da Silvia Toffannin

Per Silvia Toffanin è stata davvero un'intervista difficile. La conduttrice ha pianto per tutto il tempo e non è riuscita a trattenere le lacrime neanche quando ha mandato in onda alcuni spezzoni dell'intervista che Nadia Toffa fece a Verissimo poco prima di morire. In quell'occasione, Nadia fece delle dichiarazioni molto significative che ancora oggi colpiscono dritte al cuore.

La Iena che ha avuto la forza di andare in onda fino alla penultima puntata del noto programma di Davide Parenti, infatti dichiarò tra le tante cose di aver smesso da tempo di chiedersi perché questa brutta cosa fosse capitata proprio a lei. L'intervista fatta alcuni anni fa termina con uno stretto abbraccio tra Silvia Toffanin e Nadia Toffa, lo stesso che la conduttrice di Verissimo ha voluto dare alla mamma Margherita Rebuffoni.