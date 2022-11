Interessanti colpi di scena accadranno nell'ultima settimana di programmazione di Una vita, in programma dal 7 al 12 novembre su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Marcelo reagirà male al bacio di Luzdivina mentre Rosina Rubio deluderà Casilda Escolano.

Una vita: Marcelo infastidito dal bacio di Luzdivina

Le anticipazioni di Una vita rivelano che Casilda svelerà ad Azucena di voler aprire un banco al mercato con i soldi vinti alla lotteria. Hortensia, invece, confesserà a Pascual di non essere mai stata all'estero. Marcelo apparirà infastidito dal bacio di Luzdivina mentre Felipe e Dori riveleranno ai vicini di essere in procinto di diventare marito e moglie.

Ovviamente, il vicinato accoglierà con gioia la nuova esistenza dello sfortunato legale.

Marcelo convincerà Genoveva a consultare un nuovo specialista dopo i malesseri quotidiani. Ma ecco, che Gabriela cercherà di convincerla a rimandare le visite. Luzdivina, invece, penserà di abbandonare Acacias 38 se Marcelo non cercasse di trattenerla. Infine Azucena scoprirà di essere nata fuori dal matrimonio. Pertanto, la giovane inciterà la madre a raccontare la verità al fidanzato.

Rosina delude Casilda

Nelle puntate finali di Una vita, Bellita organizzerà un piano per riavvicinare Alodia e Ignacio. La donna, infatti, penserà di trasferirsi con tutti i famigliari a Ecija, dove il dottor Quiroga ha intenzione di aprire un ambulatorio medico.

Lolita confiderà a Felipe di avere dei timori sulla possibile relazione con Fidel. Più tardi, il legale sarà raggiunto da una proposta di lavoro. Casilda annuncerà a Rosina di voler lasciare il suo posto di cameriera e di voler aprire un'attività tutta sua. Rubio, a questo punto, fingerà di essere indifferente alla sua decisione, facendola rimanere molto male.

Lolita, intanto, ricorderà a Ramon che ha il diritto di rifarsi un futuro dopo la tragica scomparsa di Antonito. In seguito, Fidel le chiederà il permesso di farle la corte.

Felipe nega il perdono a Genoveva

Pascual scoprirà che Hortensia non è mai stata sposata. Liberto e Rosina, invece, scopriranno che dietro la Bris Holden si nasconde Susana e Armando, appena tornati ad Acacias 38.

Aurelio, intanto, irromperà in sala da pranzo mentre Genoveva sta mangiando con sua figlia. L'uomo vivo e vegeto apparirà deciso a sbarazzarsi della sua consorte. Ma ecco, che Marcelo eviterà che il suo ex padrone uccida Gabriela mentre non potrà fare nulla per evitare il grave ferimento della darklady. Proprio quest'ultima morente chiederà di poter vedere Felipe, che le negherà il perdono dopo averle voltato le spalle. Marcelo, invece, sarà accompagnato in commissariato per essere sottoposto ad interrogatorio.

Gabriela riceverà una chiamata dove si scoprirà che la ragazza non era altro che una complice di Cayetana. Leonor, intanto, tornerà ad Acacias 38, annunciando di aver intenzione di tornare con tutta la famiglia ad abitare in Spagna. Infine Felipe deciderà di seguire Dori a Ginevra mentre Casilda entrerà in affari con Susana e Rosina.