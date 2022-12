La quattordicesima puntata di Amici andrà in onda domenica 18 dicembre ma, come accade da circa tre mesi a questa parte, è stata registrata con qualche giorno d'anticipo. Oggi pomeriggio, infatti, i titolari della scuola hanno partecipato a gare, sfide e prove speciali per cercare di riconfermarsi nel cast. Cantanti e ballerini a rischio dopo l'aggiornamento delle classifiche generali di entrambe le categorie: Niveo "nel mirino" di Rudy Zerbi dopo i tanti ultimi posti.

Aggiornamenti sui talenti di Amici

Al termine della registrazione odierna di Amici, stanno cominciando a trapelare i primi spoiler su quello che è accaduto in studio nelle ore precedenti.

Chi ha assistito alle riprese di martedì 13 dicembre, infatti, sta iniziando a raccontare tutto sui social network, a partire dai nomi degli allievi che sono finiti a rischio eliminazione.

Un talento sul quale c'era particolare attenzione, è Niveo: il cantante è stato messo in sfida da Rudy all'inizio della settimana, ovvero dopo che Lorella Cuccarini l'ha salvato per l'ennesima volta da esclusione certa. Zerbi pensa che il giovane non meriterebbe il banco che gli è stato dato a settembre, soprattutto a fronte dei 7 ultimi posti in classifica in un totale di 10 gare disputate.

La bionda professoressa ha impedito al collega di mandare a casa il componente della sua squadra, ma allo stesso tempo ha avvisato quest'ultimo che se non migliorerà sarà lei la prima a sostituirlo con un esterno visto ai casting.

Competizioni e grandi ospiti ad Amici

Per quanto riguarda la categoria danza, la scorsa settimana è stato abolito il banco del pubblico, Ludovica è stata eliminata e sui social ha messo "like" al commento di chi ha definito "circo" il talent-show, perciò i ballerini non hanno più la possibilità di salvarsi dall'eliminazione decisa dagli insegnanti o dai giudici esterni.

Da oggi fino all'inizio della fase serale, dunque, i titolari potranno contare solo sulle loro forze e dovranno riconfermarsi in ogni puntata con esibizioni convincenti.

Nei giorni che hanno preceduto la registrazione del 14° speciale, alcuni titolari hanno vissuto momenti di alti e bassi: Rita, in particolare, prima ha pianto pensando al suo penultimo posto nella classifica generale ma poi si è ripresa quando ha saputo che la produzione ha azzerato la graduatoria che la penalizzava e che tutti i ballerini ripartiranno da zero.

La danzatrice, inoltre, è stata preoccupata per la sfida del fidanzato Niveo: il cantante ha solo affrontato la gara del giorno e si è classificato di nuovo ultimo.

Verdetti del prossimo appuntamento con Amici

Per quanto riguarda le gare che i ragazzi hanno affrontato nella 14esima puntata di Amici, si è saputo che i cantanti hanno dovuto creare un nuovo arrangiamento per una cover a loro scelta: un lavoro difficile nel quale ha brillato la new entry Angelina Mango.

A guardare e giudicare le performance dei ballerini, invece, è stato Fabrizio Mainini: il coreografo, che in passato è stato già giurato del talent-show di Canale 5, ha valutato i titolari e dato loro dei consigli per crescere e migliorare anche come artisti.

Una novità che ha sorpreso il pubblico, è l'azzeramento della classifica generale che domenica scorsa è stata "fatale" a Ludovica: la produzione ha deciso di ripartire da zero nelle valutazioni dei ragazzi che si contendono un posto al serale. Chi la scorsa settimana rischiava di uscire perché penultimo (come Rita o Samuel), a partire dalla registrazione odierna è tornato allo stesso livello degli altri.

In studio sono arrivate tre aspiranti allieve: Vanessa, Aurora e Valeria cercheranno di convincere i docenti a prenderle nelle loro squadre. La latinista, in particolare, piace a Todaro che in settimana deciderà se metterla in sfida con Gianmarco oppure sostituire Samuel, talento del suo team.