Domenica 8 gennaio andrà in onda su Canale 5 la quindicesima puntata stagionale di Amici: lo speciale in questione sarà registrato il martedì precedente e farà chiarezza su tante cose rimaste in sospeso.

Niveo e Samuel rischiano la sostituzione, mentre Rita, Megan e Gianmarco potrebbero finire in sfida contro una delle aspiranti allieve che i professori stanno valutando.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Fatta eccezione per una puntata di Natale che sarà caricata su Witty Tv il 25 dicembre, la programmazione di Amici è in stand-by fino all'inizio di gennaio.

I ragazzi della scuola trascorreranno le feste in casetta, ma subito dopo Capodanno dovranno mettersi al lavoro per preparare lo speciale che sarà registrato martedì 3.

Accadranno tante cose al rientro dalle vacanze; due allievi potrebbero essere sostituiti dai loro insegnanti di riferimento, tre titolari rischiano la sfida, e tre aspiranti alunne potrebbero conquistare un banco dopo settimane di lezioni.

I talenti che resteranno in bilico fino alle prossime riprese, dunque, sono cinque: Niveo per il canto, Samuel, Rita, Gianmarco e Megan per il ballo.

Le decisioni dei docenti di Amici

Dallo scorso 18 dicembre (giorno in cui è andata in onda l'ultima puntata di Amici del 2022), tre ragazze sono in attesa di conoscere il loro destino all'interno della scuola.

La cantante Valeria e le ballerine Vanessa e Aurora l'8 gennaio conosceranno i verdetti dei professori sulla loro avventura nel talent-show: toccherà a Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Raimondo Todaro decidere se prendere in squadra le aspiranti allieve oppure se riconfermare gli attuali titolari.

L'insegnante di canto ha incontrato in sala prove la tiktoker Mancini e le ha confermato la stima che nutre nei suoi confronti: nel corso del primo speciale di Amici del 2023, Valeria potrebbe sostituire Niveo nella classe.

Stesso discorso va fatto per Samuel, Gianmarco, Rita e Megan, in bilico da giorni a causa dei dubbi che alcuni docenti hanno espresso sul loro percorso di studi.

Per permettere alle tre ragazze di entrare nella scuola, la commissione interna ha due "armi" a disposizione: la sfida e la sostituzione.

Il Natale dei protagonisti di Amici

Nel corso della puntata che sarà registrata il 3 gennaio (ma che sarà proposta al pubblico di Canale 5 domenica 8), dunque, si scoprirà chi tra Valeria, Vanessa e Aurora entrerà nella classe e soprattutto al posto di chi.

I fan del talent-show sono sicuri che almeno una delle tre otterrà la maglia da titolare, mentre è più difficile intuire quale alunno dovrà abbandonare la scuola per fare spazio alle new entry tanto apprezzate dai professori.

In questi giorni, però, i ragazzi si stanno godendo il meritato riposo in casetta: è lì che cantanti e ballerini trascorreranno sia il Natale che il Capodanno (fatta eccezione per chi si esibirà in piazza come premio vinto in una gara).

Il 31 dicembre, dunque, lasceranno gli Elios: Angelina, Cricca, Rita e Niveo. Gli allievi si esibiranno a Genova e a Verona assieme ad altri artisti del panorama musicale italiano.

Con l'arrivo del 2023, si inizierà a pensare anche al serale e a chi riuscirà a ottenere il pass per potervi partecipare. Sul prime time di Amici, però, si sa ancora poco, se non che andrà in onda a partire da marzo e che la giuria esterna dovrebbe essere del tutto rinnovata: non sarebbero riconfermati nel ruolo Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Si è parlato di Achille Lauro come possibile new entry, ma per ora non sono arrivate conferme ufficiali a riguardo.