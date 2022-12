Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 gennaio non mancheranno le novità e i colpi di scena. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio rivelano che Vittorio e Matilde saranno vicini più che mai, e che la presenza del piccolo orfanello Adelmo li unirà ancora di più.

La coppia sogna in grande, ma non sa che Tancredi ha messo un investigatore sulle loro tracce. Non passerà molto tempo prima che Tancredi inchiodi Vittorio e Matilde con inaspettate e gravi conseguenze. Nel frattempo, Salvatore comincia ad apprezzare la presenza di Elvira, che prima aveva sempre considerato solo come un'amica.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 4 gennaio: Vittorio e Matilde uniti dal piccolo Adelmo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio e Matilde si sono baciati, iniziando una storia da sogno. Adelaide ha ricordato alla bella Frigerio che è sposata e che Tancredi non accetterà mai una situazione del genere, se solo venisse a scoprirlo.

Matilde sa che la contessa ha ragione, e ha espresso a Vittorio le sue paure. Nell'episodio del 4 gennaio, il piccolo Adelmo farà sognare Conti e la sua nuova fiamma. La sua presenza li unirà ancora di più, e si farà vivo il sogno di avere una famiglia e un figlio.

Il Paradiso delle signore, episodio 4 gennaio: Conti è in pericolo

Adelaide vedrà lontano riguardo il marito di Matilde.

Infatti, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 4 gennaio raccontano che sia Conti che la bella Frigerio rischieranno grosso. Ebbene sì, perché Tancredi metterà sulle loro tracce un investigatore privato, pronto a scoprire che cosa c'è realmente tra loro.

Nel frattempo, Irene non avrà alcuna intenzione di fare pace con Clara, sentendosi ancora profondamente ferita.

In Caffetteria, invece, tutti si metteranno all'opera per realizzare dei dolci per la festa di beneficenza che si terrà al grande magazzino in onore degli orfanelli.

Il Paradiso delle signore, trama 4 gennaio: Vittorio fa una confessione a Roberto

Nel frattempo, nella puntata de Il Paradiso delle signore del 4 gennaio, vedremo Salvatore ed Elvira molto vicini, impegnati a cucinare i dolci per la festa.

Che sia l'occasione buona per iniziare una relazione d'amore? Ma ecco che le anticipazioni della soap opera campionessa di ascolti in onda su Rai 1 rivelano che Vittorio avrà bisogno di un amico fidato con cui confidarsi. Chi, se non il buon Roberto?

Conti confesserà di essere realmente innamorato di Matilde e di fare molta fatica a starle lontano, ora che di mezzo c'è Tancredi. La presenza di Adelmo li ha uniti ancora di più, facendo crescere in loro il desiderio di una famiglia. Mentre Conti sogna, l'investigatore riesce ad avere le prove che cerca.