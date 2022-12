Interessanti novità avverranno durante le nuove puntate di Terra Amara in onda dal 19 al 24 dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Hunkar Yaman sarà vittima di un incidente. Nihal, invece, estorcerà a Zuleyha Altun del denaro dopo l'arrivo di suo fratello Levant.

Terra amara, anticipazioni 19-24 dicembre: Hunkar ha un incidente a cavallo

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate in onda da lunedì 19 a sabato 24 dicembre sui teleschermi italiani segnalano che Yilmaz attenderà invano l'arrivo di Mujgan a cena. In realtà, la pediatra verrà portata con l'inganno in una cava per prestare soccorso a un amico di due delinquenti, ferito da un colpo d'arma da fuoco.

Alla fattoria, invece, tutti saranno in ansia per la salute di Hunkar vittima di un incidente a cavallo. Per questo motivo, Fekeli si recherà a casa sua per sincerarsi della sua salute, se Demir non lo invitasse ad andare via.

Mujgan si troverà in pericolo in quanto rapita dalla famiglia Yoncaci. Fortunatamente Yilmaz riuscirà a rintracciare la sua amata e portarla in salvo alla sua tenuta. Il giorno dopo, l'ex meccanico le chiederà di diventare sua moglie.

Azize riappacifica Demir e la signora Yaman

Nelle puntate 19-24 dicembre di Terra amara, Mujgan rifiuterà la proposta di nozze dell'amato nonostante l'amore che prova per lui. Anche Fekeli assicurerà ad Hunkar di amarla come la prima volta, promettendole di porre fine ai suoi piani di vendetta.

Zuleyha e suo figlio, invece, torneranno ad abitare alla tenuta in compagnia di Demir. Un ritorno che farà felice Gaffur. Meno entusiasta sarà la matriarca che a sorpresa caccerà suo figlio fuori dalla tenuta. Azize, a questo punto, riuscirà a riappacificare Demir e la signora Yaman.

Mujgan racconterà come sono andate le cose ai colleghi medici tra cui Sabahattin.

Zuleyha viene ricattata da Nihal

Yilmaz, intanto, apparirà in ansia per il rifiuto della dottoressa Hekimoglu a convolare a giuste nozze con lui. Anche Nihal apparirà preoccupata per la sua situazione finanziaria. Difatti, la donna crederà che l'affare tra suo marito e Demir non stia dando i suoi frutti. A tal proposito, la moglie di Cengaver riceverà la visita del fratello Levan, che le chiederà un prestito.

Per questo motivo, Nihal non avrà altra scelta che chiedere aiuto a Zuleyha, la quale però avrà le mani legate, tanto da non poter aiutare l'amica in questa delicata faccenda. La donna, a questo punto, non esiterà a usare uno specie di ricatto nei confronti di Altun, rivelando di essere a conoscenza della sua passata storia con Yilmaz. Alla fine, la moglie di Demir si arrabbierà moltissimo, finendo per rinnegare la sua amica.