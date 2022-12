Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore sono in arrivo. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 dicembre rivelano che Gloria e Veronica avranno un duro confronto. Zanatta, infatti, sarà furiosa per la vicinanza tra Moreau e Colombo. Inoltre il fatto che la mamma di Stefania abbia deciso di aiutare economicamente Ezio, non farà altro che peggiorare la situazione. Gloria crederà di aver sbagliato a offrire i soldi a Colombo, così maturerà l'idea di tirarsi indietro. Stefania, visti tutti i disagi che la sua famiglia si ritroverà ad attraversare, inizierà a dubitare della sua partenza per Washington.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 16 dicembre: Stefania in tensione e medita di non partire

In vista della partenza di Marco e Stefania, Matilde deciderà di organizzare una festa. Marcello cercherà di sollevare il morale ad Adelaide, in preda alla tristezza dopo aver saputo del fidanzamento tra Guarnieri e Flora. Gloria, consapevole di aver sbagliato a offrire il suo aiuto a Ezio, deciderà di andare a parlare con Veronica. Zanatta non sarà per nulla predisposta a un pacifico dialogo, tanto che tra le due scoppierà una lite. Ad assistere di nascosto alla scena ci sarà Gemma, che andrà poi a riferire il tutto a Stefania.

Veronica informerà Ezio della visita di Gloria e anche tra i due sfocerà un litigio.

Stefania si confiderà con Irene riguardo ai suoi problemi familiari e metterà in dubbio la sua partenza al fianco di Marco. Veronica vorrà a tutti i costi che Stefania parta e deciderà così di mettere da parte, almeno temporaneamente, i problemi con il suo compagno.

Spoiler Il Paradiso delle signore fino al 16 dicembre: Ludovica e Adelaide si rincontrano

Vittorio, dopo aver ricevuto una chiamata da Marta, la raggiungerà a Parigi. La donna gli chiederà di concederle l’annullamento delle nozze. Sia Marcello che Marco esorteranno la contessa a riprendere in mano la sua vita e non trascorrerà molto tempo per rivederla a fare ritorno al Circolo a testa alta.

Proprio ad Adelaide, Ludovica scriverà una lettera, dove annuncerà il suo ritorno. Adelaide, inaspettatamente, non lo rivelerà a Marcello. Tra Barbieri e Brancia ci sarà un incontro del tutto casuale, e solo successivamente lui scoprirà che Adelaide era al corrente del ritorno dell'ex. Vittorio e Matilde si confronteranno sulle loro situazioni sentimentali. Gloria rivelerà a Ezio la sua decisione di tirarsi indietro riguardo all'aiuto economico che gli aveva offerto. Ezio rimarrà stupito dalla notizia.