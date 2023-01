Nel corso delle nuove puntate di Beautiful in onda dal 16 al 21 gennaio 2023, Quinn sarà furiosa con Donna dopo aver scoperto che Eric si è risvegliato intimamente proprio con lei. Quinn arriverà a minacciare Donna e costringerà pure Eric a licenziarla dalla Forrester Creations.

Quinn scopre che la passione di Eric si riaccende con Donna: spoiler Beautiful

Le prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, ruoteranno ancora intorno a Donna, Eric e Quinn. Il padre di Ridge si renderà conto che il suo desiderio intimo si risveglierà solo con Donna.

Quindi non avrà in realtà un problema di impotenza come credeva. Il problema sarà legato alla mancanza di desiderio verso la moglie Quinn. La questione giungerà all'orecchio anche di Brooke e Katie. Sarà Donna a raccontare che la passione di Eric si è riaccesa con lei. Chiederà alle sorelle di mantenere il segreto, ma Brooke è Katie non manterranno la promessa. La moglie di Ridge andrà alla Villa per cercare di convincere Eric a mollare Quinn e tornare tra le braccia di Donna. Durante la conversazione, Brooke gli farà capire di essere a conoscenza del suo segreto. Peccato che Quinn, al piano di sopra, sentirà tutta la conversazione, venendo così a sapere che il marito non ha nessun problema di impotenza quando è con Donna.

In Beautiful, Quinn minaccia Donna: deve stare lontana da Eric

Quanto scoperto da Quinn su Eric e Donna, manderà Fuller su tutte le furie. La madre di Wyatt andrà alla Forrester Creations e affronterà a muso duro la sorella di Brooke. La bloccherà persino fisicamente, impedendo le di fuggire e, cone una furia, le intimerà di stare lontana da Eric.

Insomma, la minaccerà senza mezzi termini. Ovviamente Donna sarà sconvolta e impaurita dalla reazione così veemente di Quinn. Nel corso delle puntate in onda sino al 21 gennaio prossimo, i telespettatori di Canale 5 vedranno anche come Hope e Finn affronteranno la questione dei rispettivi genitori biologici. I due riterranno che sia ingiusto tenere a distanza Deacon e Sheila.

Peccato che la conversazione verrà ascoltata anche da Steffy, la quale dirà a Hope di non intromettersi sulla questione di Sheila.

Eric costretto a licenziare Donna: trame sino al 21 gennaio

Con il passare delle puntate, in Beautiful si vedrà Quinn affrontare anche il marito Eric. La madre di Wyatt racconterà al marito di aver saputo dei suoi incontri con Donna e dirà ad Eric che non tollererà più la presenza della sua ex moglie nelle loro vite. In buona sostanza, Quinn costringerà Eric a licenziare Donna dalla Forrester Creations. Vorrà mettere più distanza possibile tra Eric e Donna. Il padre di Ridge ovviamente, sarà dubbioso sul sa farsi, diviso tra le due donne. Alla fine prenderà la sua decisione, deciso a salvare il matrimonio con Quinn. In Beautiful quindi, si vedrà Eric andare da Donna e licenziarla. Basterà questo a salvare il suo matrimonio con Quinn? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Beautiful.