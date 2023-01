Continuano ad andare in onda gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Gli appuntamenti trasmessi dal 23 al 27 gennaio, rivelano che tra Marcello e Adelaide scoppierà la passione. I due parteciperanno a una festa al Circolo con lo scopo di far ingelosire i propri ex. A fine serata però, le cose tra la Contessa e Barbieri prenderanno una piega diversa. Umberto invece, sarà sempre più sospettoso nei confronti di Adelaide, convinto che ci sia qualcosa di strano dietro la vendita di Palazzo Andreani.

Trame Il Paradiso delle signore al 27 gennaio: Vito e Maria si baciano, ma lui continua a mentire sul suo passato

Vito e Maria avranno un nuovo appuntamento, ma non scatterà il bacio. Armando incoraggerà il giovane Lamantia a farsi avanti, mentre Irene cercherà di escogitare uno stratagemma per lasciare soli l'amica e Vito. Finalmente, dopo tanta attesa, arriverà l'agognato bacio. Puglisi sarà al settimo cielo, ma non saprà che Vito starà continuando a mentirle. Lamantia però, in occasione di una cena a casa delle ragazze, deciderà di parlare alla stilista del suo passato.

Ludovica chiederà a Flora di organizzare una festa di fidanzamento a quattro. Per Ravasi sarà una buona idea, mentre Umberto non sarà d'accordo.

Salvo, Armando e Barbieri festeggeranno la vendita di Palazzo Andreani, dalla quale Marcello guadagnerà una grossa somma di denaro. A casa di Palma arriverà la nonna di Elvira, che chiederà alla mamma di Francesco di scrivere per lei una lettera misteriosa, dal contenuto ignoto.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntate dal 23 al 27/1: Marco arriva improvvisamente al Circolo

Gemma inizierà una nuova frequentazione con Carlos. La corte del ragazzo non convincerà del tutto Gemma. Quest'ultima si mostrerà turbata con Roberto riguardo a Marco. In occasione della festa di fidanzamento di Flora, Umberto, Ludovica e Torrebruna, Carlos deciderà di invitare la giovane Zanatta.

Durante l'evento, Gemma sembrerà entrare in sintonia con Carlos, quando all'improvviso Marco farà il suo ingresso al Circolo.

Adelaide sarà giù di morale e Marcello le proporrà di partire insieme. Alla fine, i due decideranno di prendere parte alla festa di fidanzamento degli ex per farli ingelosire. La Contessa e Barbieri sembreranno riuscire nei loro intenti. A fine serata, inaspettatamente, tra i due scoppierà la passione.

Vittorio vorrà che le Veneri facciano parte della nuova copertina. Tancredi deciderà di partecipare alla creazione della copertina per stare vicino alla moglie. Allo stesso tempo, Conti cercherà di allontanare in tutti i modi Matilde. Il direttore non vorrà infatti continuare a soffrire per lei.