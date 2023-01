Black Out - Vite sospese, la nuova serie tv targata Rai Fiction e Èliseo Entertainment, con protagonista Alessandro Preziosi, andrà in onda a partire da lunedì 23 e martedì 24 gennaio in prima tv assoluta su Rai 1. La serie è composta da otto episodi (suddivisi in quattro puntate serali) in onda fino al 6 febbraio.

La fiction, dal genere mystery-drama, è ambientata in alta quota nel Trentino orientale, nella Valle del Vanoi e racconta di un gruppo di persone in vacanza per la Vigilia di Natale, presso un hotel di lusso, che è costretto ad affrontare un isolamento forzato a causa di una valanga.

In seguito si scoprirà che tutti i presenti nascondono dei grandi segreti.

Black Out, Preziosi: 'Interpreto Giovanni Lo Bianco, un esperto di finanza'

Alessandro Preziosi, che nella fiction interpreta l'esperto di finanza Giovanni Lo Bianco, è stato intervistato nei giorni scorsi dal settimanale "Tv Mia" e ha parlato della sua esperienza come protagonista di Black Out: "Interpreto Giovanni Lo Bianco, un esperto di finanza, vedovo, che porta in vacanza in montagna i suoi due figli adolescenti. Una volta lì, però, il paesino in cui si trovano resta isolato a causa di una slavina e Giovanni scopre che, tra le persone rimaste bloccate, c'è una donna che custodisce un segreto del suo passato, che se rivelato potrebbe fargli perdere tutto".

Aurora Ruffino nel cast di Black Out

Nel cast della nuova serie televisiva è presente anche Aurora Ruffino, nota per la fiction "Braccialetti rossi": in Black Out - Vite sospese l'attrice interpreta Lidia, un appuntato dei carabinieri.

Riguardo a lei , Alessandro Preziosi ha dichiarato: "Non avevo mai lavorato con Aurora e nemmeno con gli altri attori di Black Out.

Fra tutti noi, però, è nato un bellissimo legame. Abbiamo formato una vera squadra, anche perché abbiamo trascorso molto tempo insieme".

L'intero cast di Black Out, infatti, è rimasto per circa quattro mesi in Trentino, senza mai poter tornare a casa.

Alessandro Preziosi: "Questa fiction è stata girata nella Valle del Vanoi, in Trentino'

Alessandro Preziosi ha raccontato alcuni dettagli interessanti sulla nuova serie "Black Out" e ha confessato: "Questa fiction è stata girata nella Valle del Vanoi, in Trentino, e noi attori siamo rimasti lì per 14 settimane di fila, quasi quattro mesi. Sono luoghi meravigliosi che conosco benissimo perché, da bambino, venivo in vacanza proprio qui con la mia famiglia. Anche se sono napoletano, infatti, sono sempre stato un grande amante della montagna e dello sci. Però non ero mai stato così a lungo lontano da casa per lavoro e la nostalgia si è fatta sentire. Per fortuna, i miei figli sono riusciti a venirmi a trovare per qualche giorno".