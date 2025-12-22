Lunedì 22 dicembre è arrivato un annuncio speciale per i fan de Il Paradiso delle signore. La casa di produzione della soap, Aurora TV, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per comunicare l’arrivo di una puntata speciale su RaiPlay: martedì 23 dicembre alle 17, dopo la messa in onda su Rai 1, verrà resa disponibile una puntata natalizia esclusiva.

Il 23 dicembre su RaiPlay sarà disponibile una puntata speciale

Il post pubblicato da Aurora TV su Instagram ha anticipato un momento imperdibile per il pubblico de Il Paradiso delle signore.

Dopo la messa in onda della puntata prevista martedì 23 dicembre alle 16:10 su Rai 1, la produzione renderà disponibile alle 17 su RaiPlay una puntata speciale natalizia, pensata come omaggio ai telespettatori che seguono con affetto la soap. Questo contenuto extra offrirà un’atmosfera festiva e un’occasione unica per ritrovare i personaggi della serie in un episodio fuori programmazione, arricchendo così l’esperienza dei fan proprio alla vigilia delle festività.

Cosa c'è da aspettarsi con la puntata speciale

Nel frattempo, anche Luca Ferrante, interprete di Gianlorenzo Botteri, ha condiviso nelle sue storie Instagram alcune foto accompagnate da didascalie che chiariscono cosa verrà regalato ai fan de Il Paradiso delle signore.

L’attore fa riferimento a una puntata speciale che includerà gli ultimi due episodi del 2025, il 75 e il 76, trasmessi rispettivamente lunedì 22 e martedì 23 dicembre, prima della pausa natalizia. C’è da aspettarsi che non si tratti soltanto di un semplice doppio episodio già visto in televisione, ma è plausibile che vengano proposti contenuti extra come backstage o video di auguri per le imminenti festività natalizie da parte del cast della soap pomeridiana di Rai 1. Intanto, le nuove puntate riprenderanno la messa in onda a partire da lunedì 5 gennaio 2026.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello è andato da Adelaide

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Marcello ha ricevuto una telefonata allarmante da Adelaide, che lo ha implorato di raggiungerla a St.

Moritz perché per lei non aveva più senso vivere. Barbieri si è quindi precipitato in Svizzera, temendo che la sua ex compagna potesse compiere un gesto estremo. Intanto, Rosa è rimasta a Milano, tutt’altro che contenta della situazione, mentre Matteo ha temuto per l’incolumità di suo fratello. Portelli, infatti, non ha ritenuto credibile la scusa della contessa, temendo si trattasse soltanto di una trappola per vendicarsi di lui. Nel frattempo, Umberto è rimasto a Villa Guarnieri, ripensando a sua cognata e sentendo profondamente la sua mancanza. Enrico lo ha quindi consolato, consigliandogli di guardare al futuro invece di concentrarsi sul passato.