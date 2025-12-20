Nelle puntate finali della soap turca Io sono Farah, Tahir (Engin Akyürek) sacrificherà la propria vita per salvare Farah (Demet Özdemir) e il piccolo Kerim (Rastin Paknahad). Dalle anticipazioni, si evince che l'uomo fingerà la sua morte con l’aiuto della polizia, per mettere fine alle minacce contro la sua famiglia. Prima del ricongiungimento con il marito, Farah scoprirà di essere in dolce attesa.

Tahir viene ferito gravemente durante una sparatoria

Dopo essersi sposato con Farah per farle ottenere la cittadinanza turca, Tahir tradirà il boss Ali Galip (Mustafa Avkıran).

In particolare, il criminale stringerà una collaborazione segreta con la polizia, proprio per sconfiggere l’organizzazione mafiosa di cui faceva parte.

Ben presto, Tahir preparerà una trappola, ma a essere vittime di un attacco da parte dei suoi nemici saranno Farah e il figlio kerim. Tahir non ci penserà due volte a intervenire in difesa della moglie e del bambino, finendo per essere ferito gravemente nel bel mezzo di una sparatoria.

Farah convinta del decesso del marito Tahir, Kerim guarisce

Tahir sembrerà esalare l’ultimo respiro tra le braccia di Farah, dopo aver affrontato il nemico Orhan (Ali Sürmeli). A quel punto, convinta del decesso del marito, Farah sarà costretta a lottare da sola.

In realtà, la presunta morte di Tahir si rivelerà essere una messinscena architettata con la complicità delle forze dell’ordine, per incastrare Orhan in maniera definitiva.

In seguito, Farah scoprirà di essere incinta e che in realtà Tahir è vivo. Dopo essersi ricongiunti, marito e moglie lasceranno Istanbul per iniziare una nuova vita insieme al piccolo Kerim, il quale sarà finalmente guarito dalla grave malattia di cui era affetto.

Riepilogo sul matrimonio di Tahir e Farah

Proprio mentre Tahir e Farah erano in procinto di firmare l’atto di matrimonio, gli uomini di Orhan hanno dato il via a una sparatoria. Dopo essere stata accusata dall’amica Gönül di essere legata ai criminali che hanno ucciso Alperen, Farah ha sposato Tahir nella sua casa, dopo che le ha giurato di non aver ucciso affatto Mehmet.

Tuttavia, all’insaputa di Tahir, Farah si è presentata alla tenuta Akinci e ha fatto sapere a Vera che Ali Galip ha ordinato a suo marito di sbarazzarsi di Mehmet. Quest’ultimo, appena Bade l’ha messo in guardia del pericolo imminente, si è presentato a casa di Tahir, il quale ha finito per sparare all’ispettore durante lo scontro. Dopo essere sopravvissuto grazie a un giubbotto antiproiettile, Mehmet ha ordinato a Ilyas di recuperare ogni fascicolo sul passato di Tahir, con l’obiettivo di assicurarlo alla giustizia.