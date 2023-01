Interessanti colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 9 al 13 gennaio negli Usa. Le trame della soap opera, ambientata a Los Angeles, rivelano che Taylor Hayes scoprirà l'origine del turbamento di sua figlia Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood). Bill Spencer, invece, darà una mano a Sheila Carter (Kimberlin Brown) a uscire di prigione.

Beautiful, anticipazioni: Taylor scopre che Steffy è sotto ricatto

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse dal 9 al 13 gennaio sull'emittente americana Cbs annunciano grandi sorpresi.

Steffy e Finn (Tanner Novlan) saranno costretti a prendere una decisione molto difficile. La madre di Kelly, infatti, apparirà in un forte stato di ansia dopo che Bill minaccerà sua madre di farla arrestare se non permette a Sheila di entrare nella vita del nipote. Un ricatto che arriverà alle orecchie di Taylor, la quale rimarrà sconvolta. La dottoressa si sentirà estremamente male quando scoprirà di aver causato dei problemi nella vita di sua figlia e del marito. Per questo motivo l'ex di Ridge avrà una discussione con Steffy, dove le consiglierà di fare la cosa giusta per il bene della sua famiglia, ovvero farla pagare a Sheila per tutti i crimini commessi. Un confronto di cui sarà testimone Finn, il quale continuerà a sostenere sua moglie.

Sheila riceve la visita di Deacon dopo l'arresto

Nelle nuove puntate di Beautiful trasmesse a inizio gennaio negli Usa, Sheila verrà arrestata grazie a Bill, che metterà la polizia sulle sue tracce grazie a una soffiata. Una volta in prigione, la criminale incontrerà Deacon. Entrambi ricorderanno i momenti vissuti nell'appartamento sopra a Il Giardino.

Nonostante apprezzi il gesto, la madre biologica di Finn saprà che l'unico che può aiutarla nella sua situazione è niente di meno che Bill Spencer, il suo nuovo alleato e forse nuovo interesse amoroso nello sceneggiato a stelle e strisce.

Bill aiuta la criminale a uscire di prigione

I portami americani annunciano che Bill (Don Diamont) fornirà buone notizie a Sheila.

Potrebbe essere rilasciata molto presto di prigione. Il magnate potrebbe usare la sua enorme quantità di denaro per corrompere una persona e liberare così la sua nuova alleata di prigione.

In attesa di vedere come evolverà questa storyline, si ricorda che Beautiful in Italia va in onda dal lunedì al sabato dalle ore 13:45 su Canale 5.