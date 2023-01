La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è ufficialmente giunta al capolinea. Dopo la diretta di lunedì 30 gennaio 2023, Antonella, risentita da tutta la situazione, ha spiegato al suo ex fidanzato i motivi che l’hanno spinta a rompere definitivamente. Per i #Donnalisi, prima coppia di questa edizione del Grande Fratello Vip, la storia è ormai finita.

Fiordelisi spiega a Donnamaria i motivi della loro rottura

Antonella chiude con Edoardo. Dopo la puntata, Fiordelisi è andata da Donnamaria,dicendogli che lui in puntata l’ha messa sotto una cattiva luce e il suo gruppetto di amici era lì ad applaudire.

Antonella ha poi detto che lei è venuta al Grande Fratello Vip per se stessa e non per stare male per un uomo, dicendo che da questo momento Edoardo si può ritenere una persona libera e che loro due non sono più una coppia, aggiungendo poi che questa decisione nasce in primis per se stessa e poi perchè non riesce più a sopportare questa situazione. Fiordelisi ha poi aggiunto che lei non vuole più avere nulla a che fare con gli amici di Donnamaria e che se lui avrà bisogno, lei ci sarà, ma solamente come amica e non come fidanzata. L’ex schermitrice ha poi spiegato che la decisione di porre fine alla loro relazione, non è solo scaturita da ciò che è successo in puntata, ma anche a causa dell’atteggiamento di Edoardo, che a lei non va più bene e non riesce proprio ad accettarlo.

Antonella ha poi detto ad Edoardo che ha creduto in una storia che invece non era giusta e che non si lascerà mai più andare con nessun uomo. Fiordelisi ha messo in guardia Donnamaria dai suoi amici, dicendo: “I tuoi amici mi hanno votata per mandarmi fuori. Sappi che i veri amici non vogliono mandar via la fidanzata di un loro amico.

C’è chi parla di amore libero e invece va con chi vuole, io cerco amore vero, rispetto e un ragazzo che mi ami”. Alla fine la vippona ha concluso dicendo che si immaginava una storia d’amore come Romeo e Giulietta.

Sorpresa per Edoardo

Per Edoardo Donnamaria nella puntata di lunedì 30 gennaio 2023, è arrivata la sorpresa di suo padre, il quale è arrivato per dare conforto a suo figlio.

Enzo, il padre di Donnamaria, si è complimentato con suo figlio per il percorso fatto in casa e per la pazienza dimostrata nel corso dei mesi. Tuttavia, Enzo ha poi detto: “Non mi è piaciuto quando hai mancato di rispetto ad Antonella. La vostra storia d’amore è grande”. Antonella ha poi raggiunto i due uomini in cortile, dove ha avuto la possibilità di confrontarsi con il padre di Edoardo. Qui il signor Enzo ha rincarato la dose dicendo che la storia d’amore tra i due è una grande storia, ma se porta solo a sofferenza allora è meglio che i due rimangono amici.