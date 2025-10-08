Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di novembre quando si assisterà al gran finale di sempre della soap Tradimento, la fortuna serie turca che dalla passata stagione tv sta appassionando il pubblico italiano.

In prime time spazio anche al ritorno di Striscia la notizia: il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci tornerà dopo essere stato cancellato dalla fascia dell'access prime time per lasciare spazio all'appuntamento con La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui.

Chiude Tradimento in prime time: cambio programmazione Mediaset novembre

Nuove variazioni di palinsesto sono in arrivo nel corso delle prossime settimane di novembre: di venerdì sera, infatti, si assisterà al gran finale di sempre della soap Tradimento.

Gli ultimi episodi della seconda e ultima stagione saranno trasmessi entro la fine di novembre, dopodiché calerà il sipario sulla serie incentrata sulle vicende di Guzide.

Per il venerdì sera, però, Mediaset potrebbe continuare a fare affidamento sulla messa in onda di serie turche: al momento, infatti, si valuterebbe la possibilità di ritrasmettere Io sono Farah dal primo episodio nella fascia serale, dopo il grande successo Auditel registrato in estate in quella pomeridiana, raggiungendo punte del 26% di share.

Il ritorno di Striscia la notizia su Canale 5

Il cambio programmazione Mediaset del mese di novembre riguarderà anche il ritorno in prime time di Striscia la notizia.

Dopo la cancellazione nella fascia dell'access prime time, il tg satirico tornerà in onda in una veste del tutto inedita: questa volta verrà trasmesso una sola volta a settimana nel prime time di Canale 5, probabilmente di mercoledì sera.

Ancora top secret i nomi dei conduttori che saranno alla guida del Tg satirico: di sicuro non ci sarà Gerry Scotti, già impegnato con le registrazioni de La ruota della fortuna, mentre sembrerebbe confermata la presenza di Michelle Hunziker.

Il flop Auditel di Striscia la notizia e la rinascita con La ruota della fortuna

Nella passata stagione tv, Striscia la notizia aveva registrato un brusco calo dal punto di vista Auditel, registrando una media inferiore ai 3 milioni di spettatori complessivi in access prime time, pari a uno share compreso tra il 13 e il 15%.

Numeri ben distanti da quelli registrati da Affari Tuoi nella stessa fascia oraria, seguito da una media di circa cinque milioni e mezzo di spettatori con uno share compreso tra il 25 e il 28%.

Quest'anno, invece, con La ruota della fortuna gli ascolti sono migliorati e la media attuale si attesta sui 5 milioni a serata e uno share del 25%.