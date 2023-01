Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore sono in arrivo su Rai 1. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda dal 23 al 27 gennaio, rivelano che tra Maria e Vito scatterà il bacio. Momenti di passione anche tra Adelaide e Marcello. I due saranno sempre più vicini, legati dalla sofferenza per la fine delle loro rispettive relazioni. Ludovica proporrà a Flora di organizzare una festa di fidanzamento a quattro. Umberto acquisterà Palazzo Andreani e troverà in Tancredi un socio, che vorrà rimanere segreto. Marco invece, senza preavviso, si presenterà al Circolo.

Spoiler Il paradiso delle signore, puntate dal 23 al 27 gennaio: Gemma turbata da Marco

Gemma sarà turbata a causa di Marco e lo farà capire a Roberto. Nel frattempo continuerà a ricevere la corte di Carlos, ma avrà seri dubbi su questa frequentazione. Il ragazzo farà recapitare a Gemma un invito per il Circolo in occasione della festa di fidanzamento di Ludovica-Torrebruna e Umberto-Flora. Inizialmente Umberto declinerà l'idea proposta da Ludovica di una festa di fidanzamento a quattro. In seguito però, il commendatore si convincerà e deciderà di dare la sua approvazione. Proprio nel bel mezzo della serata, quando Zanatta sembrerà essere a suo agio con Carlos, arriverà Marco.

Intanto Marcello, Armando e Salvo si appresteranno a festeggiare l'importante successo ottenuto da Barbieri.

Grazie alla vendita di Palazzo Andreani, Marcello riceverà una grande somma di denaro. I tre amici faranno così colazione in un modo speciale.

Trame Il paradiso delle signore: Vito si prepara a confessare a Maria la verità sul suo passato

Maria sarà entusiasta dopo l'uscita con Vito. Irene penserà di usare uno stratagemma per farli restare soli, in modo tale che possa scattare il tanto atteso bacio.

Dall'altro lato anche Armando spronerà Vito a farsi avanti con la ragazza. Arriverà il momento del bacio per Maria e Lamantia. Puglisi, però, non sarà ancora a conoscenza della verità sul passato di Vito e l'uomo sarà timoroso nel rivelargliela.

Lamantia riuscirà invece a confessare il suo segreto ad Alfredo. Proprio in occasione di una cena a casa delle ragazze, Vito si preparerà a raccontare tutta la verità a Maria.

Clara deciderà di rinunciare alla gara in bicicletta. Alfredo, sostenitore della passione della ragazza per la bici, vorrà farle cambiare idea. Irene però entrerà nella questione e chiederà ad Alfredo di non insistere ulteriormente. Boscolo non sarà contenta dell'intromissione di Irene, così le due litigheranno. Maria suggerirà a Irene di chiedere scusa alla nipote di Don Saverio.