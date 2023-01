Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio dell'11 gennaio non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, i riflettori sono posti su Marcello e Adelaide. I due, ormai entrati in società insieme, dopo aver soffiato l'affare sotto il naso ad Umberto Guarnieri, si sono ritrovati con Palazzo Andreani. Adesso, non resta loro che capire cosa farne per poterci guadagnare qualcosa.

Tuttavia, devono anche fare i conti con l'ira del Commendatore, il quale non ha affatto gradito le loro mosse segrete per metterlo fuori gioco. D'altronde, non ama perdere. Soprattutto, non in questo modo.

La nuova redattrice del Paradiso Market

Durante il prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo che Adelaide ha valutato attentamente la proposta della sua amica, decide di accettare. Pertanto, Matilde fa il suo ingresso nella redazione del Paradiso Market per annunciare a tutti di essere la nuova curatrice della rubrica della Posta del Cuore.

Nel frattempo, Marcello e Adelaide arrivano ad una conclusione unica: decidono di vendere Palazzo Andreani. In questo modo potrebbero ottenere degli ottimi compensi, soprattutto perché nell'alta società potrebbero esserci persone illustri interessate ad acquistare l'immobile.

Veronica torna a lavorare al Paradiso delle Signore

Poco dopo, grazie all'aiuto del suo fidato amico Roberto, Gemma può finalmente comunicare una buona notizia a sua madre Veronica: può tornare a lavorare al Paradiso delle Signore. In questo modo non deve più cercare disperatamente un altro impiego per aiutare economicamente la sua famiglia.

Nel frattempo, Palma e Francesco hanno una discussione molto animata al punto che il giovane ragazzo esce di casa, infuriato. Dopo diverse ore, sua madre inizia ad essere profondamente preoccupata poiché non ha ancora fatto ritorno. Pertanto, la giovane donna decide di rivolgersi alle uniche persone che in questo momento le sono accanto e che potrebbero aiutarla nella ricerca di suo figlio: Armando e Salvatore.

Infine, dopo aver messo ufficialmente in vendita il Palazzo, Marcello riceve subito una notizia dalla Banca Fumagalli: vi è un compratore disponibile. Ciò che lo lascia particolarmente esterrefatto è il nome del potenziale acquirente: Umberto Guarnieri. Quest'ultimo ha già effettuato la sua prima mossa per prendere possesso dell'immobile. Pertanto, preoccupato, il giovane Barbieri corre ad informare immediatamente la Contessa Adelaide.