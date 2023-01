Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel prossimo episodio del 19 gennaio, non potranno mancare nuovi e interessanti colpi di scena in grado di lasciare tutti con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su uno dei personaggi principali: Marcello. Il giovane barista sta affrontando un momento molto difficile. Da quando Ludovica ha annunciato il suo fidanzamento, il suo cuore è andato in frantumi e ha iniziato a riflettere sul suo futuro.

Adesso è sempre più deciso a voler lasciare Milano alla volta dell'Australia. Tuttavia, i suoi più grandi amici hanno paura che Marcello possa prendere delle decisioni così importanti, soltanto lasciandosi trasportare dall'impeto del momento e senza affidarsi al raziocinio. Pertanto, iniziano a trovare dei modi per dissuaderlo da questa improvvisa scelta. Come ultima speranza, hanno chiesto il supporto di Adelaide, la quale tira fuori tutte le sue armi per aiutare il giovane Barbieri.

Marcello ha dei ripensamenti al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, l'incontro con Adelaide è servito a fare chiarezza nella testa di Marcello. Quest'ultimo, infatti, non è più così sicuro di voler partire perché ha ancora troppe questioni in sospeso.

Una tra tutte è l'affare di Palazzo Andreani. La Contessa lo coglie di sorpresa e gli offre una delle quote della vendita della dimora. Siccome la somma di denaro è importante, dopo un'attenta riflessione, il giovane Barbieri decide proprio di accettare.

Nel frattempo, si avvicina il momento di lavorare alla nuova collezione di abiti da sposa del Paradiso.

Tuttavia, Maria ha intenzione di mettersi in gioco nuovamente e le viene subito in mente un'idea brillante. Però, prima di metterla in atto, ha bisogno di tanta ispirazione.

Tempo di festeggiamenti al Paradiso delle Signore

Successivamente, Matilde deve fare i conti con una consegna problematica per il Paradiso. Suo marito Tancredi coglie l'ennesima occasione per dimostrarle la sua volontà di supportarla.

Tuttavia, la giovane donna non ha intenzione di accettare il suo aiuto poiché preferisce risolvere la situazione da sola, rifacendosi al metodo che utilizzerebbe Conti se fosse al posto suo.

Intanto, mentre Francesco riesce finalmente ad ottenere un posto di lavoro nella Caffetteria per aiutare Salvo, la famiglia Colombo si riunisce per festeggiare un avvenimento importante. In particolare, Ezio è riuscito ad acquistare il capannone che diventerà la sede della sua attività.