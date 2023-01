Durante la puntata della soap opera "Il Paradiso delle Signore" che andrà in onda martedì 10 gennaio su Rai1 alle 16:05, Gemma chiederà aiuto al suo amico Roberto per trovare un lavoro adatto a sua madre Veronica. Intanto Ezio e Gloria continueranno ad essere sempre più complici.

Vittorio confesserà di essere a disagio a lavorare fianco di Matilde come se non fosse successo nulla fra di loro, intanto la stessa signora Frigerio deciderà di dedicarsi qualche giorno fuori Milano con suo marito Tancredi. Nel frattempo Adelaide si occuperà della rubrica del Paradiso Market "La posta del cuore".

Infine, Palma Rizzo farà visita a Ferraris, mentre le veneri saranno incuriosite dal figlio della signora, Francesco.

Palma si presenta ad Armando ne Il Paradiso delle Signore

La new entry Palma dopo essersi presentata da Salvatore in caffetteria, si stabilirà a casa Amato come ospite, mentre il barista alloggerà momentaneamente a casa di Armando. Dispiaciuta della situazione creatasi, la signora Rizzo farà visita al signor Ferraris chiedendogli scusa per avergli creato un disagio.

Intanto, le veneri dell'atelier saranno colpite ed incuriosite dal giovane Francesco.

Gloria ed Ezio sempre più complici, Veronica cerca lavoro

Dopo il bacio tra il signor Colombo e la signorina Moreau, i coniugi hanno deciso di allontanarsi l'uno dall'altra e di avere soltanto dei rapporti professionali, soprattutto per rispettare l'attuale situazione sentimentale di Ezio.

Ciononostante, non sarà così facile per i due allontanarsi e la loro complicità comincerà a crescere nuovamente. Nel frattempo, Veronica si metterà alla ricerca di un'occupazione per aiutare il suo compagno ad affrontare le spese necessarie in casa, ma non sarà così facile. Pertanto, Gemma chiederà aiuto al suo amico Roberto Landi per trovare un lavoro per sua madre, magari proprio al negozio.

Vittorio fa fatica a lavorare accanto a Matilde ne Il Paradiso

In un momento di sconforto, Vittorio ammetterà di far fatica a lavorare accanto alla signora Frigerio: non riesce a fingere che non sia successo nulla tra di loro. Così, Matilde deciderà di prendersi una pausa dal lavoro e andrà via dal capoluogo lombardo per trascorrere alcuni giorni insieme a suo marito Tancredi.

Prima di partire Matilde proporrà ad Adelaide di occupare il posto vacante all'interno della redazione del Paradiso Market e di curare la nuova edizione de "la posta del cuore".