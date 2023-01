Continuano a essere piene di colpi di scena le puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di rai 1 che prosegue la propria messa in onda anche nella settimana dal 16 al 20 gennaio.

In particolare i telespettatori assisteranno a una novità che riguarda Vittorio Conti: il direttore deciderà infatti di accettare una nuova proposta di lavoro.

Le anticipazioni annunciano anche che Vito e Maria saranno in procinto di baciarsi, ma arriverà Francesco a interromperli. Marcello, invece, penserà di trasferirsi in Australia: sarà necessario l'intervento della Contessa per far cambiare idea al giovane.

Trame Il Paradiso delle signore fino al 20 gennaio: Matilde decide di riconciliarsi con Vittorio

Vittorio Conti vincerà un premio grazie alla sua campagna pubblicitaria, ma non avrà alcuna intenzione di ritirarlo. Matilde, consigliata da Adelaide, deciderà di riconciliarsi con il direttore per convincerlo a ritirare il premio.

In seguito Conti annuncerà di aver accettato un nuovo lavoro all’interno di una casa automobilistica, una situazione che - se dovesse essere confermata - lo porterebbe quindi a dover lasciare l'atelier.

Intanto Armando deciderà di parlare con Marcello, dopo che Salvo gli ha espresso tutta la sua preoccupazione per l'amico intenzionato a partire per l'Australia. Sarà solo l'intervento di Adelaide a convincere Barbieri a non partire più.

Nel frattempo il giovane Francesco Rizzo proverà aiutare Salvo in Caffetteria e a ottenere la sua fiducia, anche se ciò non sarà particolarmente facile.

Ezio acquisterà finalmente il capannone dove si svolgerà la sua attività commerciale, intanto Veronica non potrà fare a meno di notare la complicità tra il compagno e Gloria.

A questo punto Zanatta si confronterà con la figlia e insieme decideranno di cambiare il loro modo di rapportarsi nei confronti della signora Moreau, in particolare Veronica deciderà di invitare a cena Gloria.

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodi fino al 20 gennaio: Vito e Maria in procinto di baciarsi, ma arriva Francesco

Nonostante Don Saverio sia contrario, intanto Clara sarà decisa a voler gareggiare in bici. La ragazza troverà un grande aiuto in Alfredo. Intanto Armando Ferraris dovrà coprire i due ragazzi quando il parroco li vedrà sfrecciare in bici.

In seguito Irene rimarrà colpita da Alfredo, dopo averlo visto in un momento di grande vicinanza con Don Saverio.

Matilde sarà in preda ad alcuni problemi legati a una consegna di lavoro e Tancredi si offrirà di aiutare la moglie, ma lei declinerà tale proposta, scegliendo invece di seguire il modello di gestione di Vittorio Conti.

Tra Maria e Vito ci sarà un momento di grande vicinanza: i due usciranno insieme a cena e a conclusione della serata, staranno per baciarsi. Proprio sul più bello, però, arriverà Francesco che li interromperà.