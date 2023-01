Prosegue l’appuntamento settimanale con la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.05 circa.

Le Anticipazioni Tv delle puntate che verranno trasmesse dal 23 al 27 gennaio rivelano che i prossimi episodi saranno ricchi di suspense e colpi di scena.

Nello specifico, Marcello ed Adelaide saranno sempre più intimi; Gemma si sentirà turbata dal ritorno di Marco; Tancredi si rivelerà essere il socio occulto di Umberto nell’acquisizione di palazzo Andreani.

Il Paradiso delle Signore, trame al 27/1: Flora delusa da Umberto

Marcello Barbieri (Pietro Masotti), dopo la delusione amorosa per il fidanzamento ufficiale di Ludovica Brancia (Giulia Arena) con Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco), ha deciso di andare avanti e ha un nuovo progetto da sottoporre ad Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Quest’ultima, per convincere Marcello a non partire per l’Australia, ha accettato di vendere palazzo Andreani ad Umberto Guarnieri. Il Commendatore, però, è convinto ci sia qualcosa di strano dietro al repentino cambiamento di idea della contessa sulla vendita, anche se non sa ancora cosa.

Nel frattempo, Ludovica propone alla sua amica Flora (Lucrezia Massari) di organizzare una festa di fidanzamento a quattro e la stilista decide di prospettare questa idea al suo fidanzato.

Tuttavia, Umberto rifiuta la proposta, accrescendo il malumore e la delusione di Flora che sceglie di non far trasparire nulla con Ludovica.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 23 al 27 gennaio 2023: Vittorio allontana Matilde

Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) è rientrato a Milano da solo, senza Stefania Colombo (Grace Ambrose).

Il suo arrivo ha lasciato Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), sua ex fidanzata, turbata, portandola a confidarsi con Roberto Landi (Filippo Scarafia). Parallelamente, Carlos continua il suo corteggiamento, ma Gemma non sembra troppo convinta.Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), invece, propone alle Veneri di partecipare alla nuova copertina del Paradiso Market.

Intanto, Umberto Guarnieri scopre un dettaglio su Marcello che lo insospettisce, mentre l’intesa tra quest’ultimo e la contessa cresce sempre di più.Il giorno seguente, Barbieri decide di festeggiare, concedendosi una colazione speciale, assieme a Salvatore (Emanuel Caserio) e Armando (Pietro Genuardi). Grazie alla vendita di Palazzo Andreani, incasserà molti soldi.

Nel frattempo, Tancredi (Flavio Parenti), per stare accanto a Matilde, assiste al processo di creazione della copertina del Paradiso Market.

Flora sembra aver perso ogni speranza riguardo alla festa di fidanzamento a quattro, quando, improvvisamente, Umberto cambia idea ed acconsente.

Il Paradiso 7, spoiler fino al 27 gennaio: scoppia la passione tra Marcello e Adelaide

Gemma riceve un invito da Carlos per partecipare alla festa di fidanzamento di Ludovica con Ferdinando e di Flora con Umberto che si terrà il giorno dopo.

Marcello, invece, nota che Adelaide si trova in difficoltà e le propone, inaspettatamente, di fare un viaggio. Al contempo, Umberto è felice per essere riuscito ad acquistare Palazzo Andreani, grazie anche all’aiuto del suo socio segreto, Tancredi, che ha urgenza di portare a termine il piano per far allontanare Matilde e Vittorio.

Intanto, Conti tenta in tutti i modi di allontanare da sé Frigerio, con la speranza di riuscire ad alleviare la sua sofferenza, favorendo così Tancredi che, al contrario, a poco a poco, sta riconquistando la fiducia di sua moglie.

Gemma e Carlos partecipano assieme alla festa di fidanzamento al Circolo e tutto sembra procedere per il meglio quando, ad un tratto, arriva Marco senza preavviso. Anche Adelaide e Marcello prendono parte alla festa di fidanzamento a quattro, suscitando la gelosia di Ludovica ed Umberto.

Al termine dell’evento, però, la loro serata si conclude in modo piuttosto diverso da quanto avevano programmato: tra la contessa Adelaide e Mercello Barbieri scoppia la passione.