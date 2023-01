Ci sarà Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi? Sebbene gli sceneggiatori ella Serie TV abbiano più volte confermato di essere a lavoro per mettere a punto le trame e gli intrighi della seconda stagione, i due volti protagonisti della fiction non si sono mai espressi in merito.

A rompere il silenzio, in queste ore, ci ha pensato Francesca Chillemi, attualmente tra i volti di punta della fiction Che Dio ci aiuti 7, campione di ascolti nel giovedì sera televisivo della rete ammiraglia Rai.

La coppia Can Yaman - Francesca Chillemi ha ottenuto buonissimi ascolti con Viola come il mare

Nel dettaglio, Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati i due volti di punta dell'autunno televisivo di Canale 5, grazie alla prima stagione di Viola come il mare.

La serie prodotta da Lux Vide ha registrato buonissimi ascolti in prime time e ottimi numeri anche in streaming: un vero e proprio successo che fa ben sperare per la seconda stagione.

Sebbene gli sceneggiatori abbiano più volte confermato che ci sarà la seconda serie, i due volti protagonisti non si sono mai espressi e sbilanciati più di tanto sul futuro di Viola come il mare 2.

Can Yaman, sui social e nelle ultime interviste, non ha mai proferito parola sulle nuove puntate della serie televisiva in onda su Canale 5 mentre Francesca Chillemi ha scelto di rompere il silenzio.

Francesca Chillemi rompe il silenzio su Viola come il mare 2 con Can Yaman

Francesca Chillemi è tra le protagoniste di Che Dio ci aiuti 7, la fortunatissima fiction del giovedì sera di Rai 1, dove quest'anno prenderà il posto di Elena Sofia Ricci, alias Suor Angela.

Un periodo particolarmente fortunato per l'attrice che, intervistata dal settimanale "F", ha rotto il silenzio anche sul futuro della serie tv di Canale 5 che la vede protagonista assieme a Can Yaman.

"Ci sarà una seconda stagione? Spero proprio di sì", ha dichiarato Francesca Chillemi confermando così che da parte sua ci sarebbe la volontà e il piacere di tornare di nuovo sul set della serie ambientata in Sicilia.

Il ringraziamento di Francesca Chillemi per i suoi fan social

L'attrice ha poi parlato del successo della prima serie, ammettendo di aver scoperto grazie ai tantissimi fan social di essersi posizionata al sesto posto nella classifica Google dei personaggi più ricercati.

"L'ho scoperto solo perché i miei fan, che sono super carini, mi fanno la rassegne stampa tutti i giorni, segnalandomi sui social le notizie che mi riguardano", ha dichiarato l'ex Miss Italia.

"Grazie a loro, per esempio, ho scoperto che Viola come il mare stava andando in onda in Grecia", ha aggiunto ancora la compagna di lavoro di Can Yaman.