Nelle prossime puntate di Terra Amara, il futuro roseo di Züleyha, inaspettatamente, verrà ombreggiato da una nube nera. A causa di un incidente stradale la ragazza non solo rischierà di perdere il bambino che porta in grembo, ma anche di morire. Sarà Ümit a prestarle soccorso, anche se inizialmente le sue intenzioni non saranno per niente benevoli, visto che vorrebbe far finta di niente e lasciare morire Züleyha.

L'incidente stradale di cui sarà vittima Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha sarà all'apice della felicità. Non solo il suo matrimonio con Demir andrà a gonfie vele, in più Züleyha scoprirà di aspettare il suo terzo figlio.

Proprio per quest'ultimo motivo deciderà di sottoporsi a una visita ginecologica, per sapere se il suo bambino sta bene.

Prenderà la macchina e si dirigerà verso l'ospedale, quando improvvisamente noterà che una tanica d'olio si rovescerà in mezzo alla strada. Züleyha non riuscirà a controllare l'auto, che inizierà a sbandare. Proverà a frenare, ma non ci riuscirà, perché sfortunatamente i freni non funzioneranno. Cercherà di fare il possibile, ma alla fine l'auto uscirà fuori strada.

Ümit scopre che Züleyha aspetta un figlio da Demir

Intanto, in ospedale, Müjgan arriverà con una notizia che molto probabilmente ferirà Ümit: le rivelerà che Züleyha aspetta un bambino da Demir. Ümit rimarrà scioccata, al punto che deciderà di scappare dall'ospedale.

Müjgan proverà a fermarla, ma ogni tentativo sarà vano: Ümit vorrà andare da Züleyha, e raccontarle tutto quello che c'è stato tra lei e Demir.

Per Müjgan non sarà una buona idea: anche se è molto arrabbiata per la gravidanza di Züleyha, presto Ümit potrebbe pentirsi del gesto fatto. Per quest'ultima, invece, sarà il momento perfetto, così prenderà la macchina e si dirigerà verso casa di Züleyha.

Ümit sarà la prima a scoprire che Züleyha ha avuto un incidente stradale

Ümit passerà proprio nella strada in cui Züleyha ha avuto l'incidente. Improvvisamente avrà davanti uno scenario disastroso: una macchina che si è scontrata tragicamente contro un albero. Scenderà dalla sua auto, anche se sin da subito capirà che dentro si trova Züleyha.

In un primo momento Ümit sarà vendicativa e non avrà nessuna intenzione di aiutare Züleyha, anzi vorrà lasciarla morire, visto che ha anche scoperto che la donna aspetta un bambino dal suo ex amante.

Ümit, però, è un medico e non riuscirà a lasciare Züleyha abbandonata al suo destino, così chiamerà i soccorsi e con l'aiuto di alcuni automobilisti che passeranno di lì, riuscirà a portarla in ospedale. La vita di Züleyha e del bambino che porta in grembo sarà in serio pericolo.