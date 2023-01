Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 3 gennaio su Rai1, Matilde si confronterà con la contessa chiedendole suggerimenti su come comportarsi con suo marito Tancredi. Intanto Vittorio e Roberto avranno un'ispirazione grazie al piccolo Adelmo e organizzeranno una festa della Befana di beneficenza per l'orfanotrofio.

Irene sarà provata per la lontananza di Alfredo, che si è servito della complicità di Clara per incuriosire ancora di più la giovane Cipriani.

Infine, Marcello stupirà la sua ex fidanzata Ludovica, facendole un regalo che sarà molto apprezzato dalla giovane Brancia.

Matilde dubita di suo marito e si confida con Adelaide

Matilde chiederà consigli alla contessa di Sant'Erasmo su come comportarsi ora che suo marito è tornato a Milano. Quindi Adelaide inviterà la donna a riflettere e a considerare che, forse, Tancredi è davvero cambiato e sta cercando sinceramente di riconquistarla. Tuttavia, la signora Frigerio non riuscirà a fidarsi completamente delle buone intenzioni del marito e temerà che questo suo atteggiamento così conciliante sia soltanto una trappola per riportarla a Torino.

Intanto la complicità tra Vittorio e Matilde crescerà sempre di più e lo stesso Tancredi noterà la loro affinità.

Marcello sorprende Ludovica con un regalo

Il giovane Barbieri vuole proseguire nella propria scalata sociale dopo aver acquistato insieme alla contessa il Palazzo Andreani e aver stabilito una quota azionaria nel futuro investimento.

Successivamente Marcello verrà spronato a non arrendersi con la sua ex fidanzata Ludovica e le farà un regalo (non specificato dalle anticipazioni) che sarà accettato con gioia dalla ragazza. La felicità della signorina Brancia nel ricevere questo dono non passerà inosservata agli occhi del suo fidanzato Ferdinando che inizierà a temere un riavvicinamento tra i due.

Nel frattempo, Irene scoprirà che Alfredo si è servito della complicità di Clara Boscolo per portare avanti un piano: allontanarsi dalla signorina Cipriani per farle sentire la sua mancanza. La venere sarà molto delusa quando scoprirà che la sua amica ha aiutato Perico in questa strategia.

Infine Vittorio verrà ispirato dal piccolo Adelmo, arrivato al magazzino sotto la custodia della parrocchia di Don Saverio. Infatti, il dottor Conti mostrerà, ancora una volta, la propria generosità organizzando una festa per la Befana per i bambini dell'orfanotrofio.