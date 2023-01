Diverse novità avverranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma a metà gennaio negli Usa. Le trame dello sceneggiato ambientato in una casa di moda rivelano che Liam Spencer e Katie Logan reagiranno male quando scopriranno che Bill ha iniziato una storia d'amore con Sheila Carter.

Beautiful, anticipazioni: Sheila affronta l'ira di Taylor

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 16 al 20 gennaio sull'emittente americana Cbs annunciano vari colpi di scena.

Entrando nei dettagli, Sheila (Kimberlin Brown) tornerà libera.

La donna, infatti, uscirà dal carcere grazie all'aiuto di Bill. Tuttavia, i guai per lei non saranno ancora finiti. La madre biologica di Finn, infatti, dovrà affrontare l'ira di Taylor. Quest'ultima deciderà di attaccare verbalmente la donna, rea di aver messo in difficoltà Steffy e suo marito. Inoltre la dottoressa Hayes sarà protagonista di una discussione anche con Bill dopo aver scoperto che ha ricattato sua figlia.

Katie preoccupata per Bill

Nelle puntate di Bold and Beautiful, in programma poi tra circa un anno anche sui teleschermi di Canale 5, Katie (Heater Tom) deciderà di confrontarsi con il suo ex marito. In particolare, la sorella di Brooke metterà nell'angolo Bill per avere alcune risposte sulla sua decisione di allearsi con Sheila, aiutandola perfino ad uscire di prigione.

Nonostante non lo ami più, Logan apparirà molto preoccupata per il magnate, tanto da pregarlo di non permettere che la criminale prenda il controllo su di lui. Parole che però non saranno recepite dal padre di Liam, il quale prenderà le difese della sua nuova donna.

Sheila sarà compiaciuta e felice quando diventerà la nuova "regina" della villa Spencer, libera di godersi il proprio successo con un potente uomo al suo fianco.

Liam furioso appreso della storia tra il padre e la criminale

Nel frattempo, Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) sconvolgerà Liam rivelandogli che suo padre Bill si è alleato con Sheila. A questo punto il fratello di Wyatt perderà il lume della ragione quando scoprirà che il magnate si è innamorato della criminale e sta ricattando la sua ex moglie.

Il marito di Hope (Annika Noelle) potrebbe quindi avere a breve un confronto con Spencer, che si preannuncia ricco di tensioni.

Infine anche Finn si troverà in una situazione delicata quando si troverà a gestire la rabbia della madre Li dopo la scoperta dell'alleanza tra Sheila e Bill (Don Diamont).