Si rinnova l'appuntamento settimanale con la nuova soap turca Forbidden fruit, trasmessa dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Le anticipazioni dal 21 al 25 luglio rivelano che Alihan entrerà in crisi a causa di un trauma del suo passato, Ender farà di tutto per ostacolare le nozze fra Yildiz e Halit, mentre Erim vivrà una brutta esperienza a scuola e si sentirà male.

Yildiz fa una confessione a Zeynep

Yildiz confiderà alla sorella di non voler divorziare da Kemal, finché l'uomo non assicurerà a tutte e due un futuro dignitoso.

Zeynep rimarrà molto delusa nello scoprire che Alihan frequenta Hira, una donna innamorata di lui. Nonostante ciò, la giovane non se la sentirà di negare il suo aiuto all’uomo quando troverà un cucciolo abbandonato. Qualche giorno dopo, Alihan avrà un attacco di panico dovuto ad alcuni traumi infantili e si convincerà di non essere adatto ad avere una relazione amorosa. Per questo motivo, non se la sentirà di regalare un anello di fidanzamento a Zeynep.

Ender minaccia Yildiz

Ender tenterà di allearsi con un uomo d'affari di nome Erdem Bilir, rivale di Halit. Più tardi, Ender chiederà all'avvocato Metin di proporre a Halit di fare firmare un accordo prematrimoniale a Yildiz. Quest'ultima intuirà le sue intenzioni e anticiperà le sue mosse, chiedendo al futuro marito di stipulare un contratto prima delle nozze.

Halit rimarrà sorpreso dalla richiesta della fidanzata e rifiuterà l‘offerta. Ender lo verrà a sapere e andrà su tutte le furie, arrivando a minacciare pubblicamente Yildiz in un negozio di abiti da sposa. Non contenta, incaricherà Caner di scavare nel passato della giovane a Bursa per scoprire qualcosa di compromettente sul suo conto.

Emir si sente male

Asuman, madre di Yildiz e Zeynep, arriverà in città per il matrimonio della figlia. Per prima cosa, criticherà la scelta degli sposi di avere una cerimonia modesta, per poi schernire Zeynep per le sue scelte sentimentali. La situazione peggiorerà quando Yildiz le confesserà di essesi sempre vergognata della sua attività di sensitiva, finendo per litigare con lei.

A quel punto, Asuman deciderà di partire. Emir racconterà a Caner di sentirsi con Lila. Nel frattempo, Zehra e Sinan si avvicineranno sempre più mentre progettano di aprire una clinica insieme. Erim inizierà a mostrare dei comportamenti molto strani, arrivando anche a strapparsi i capelli. Halit lo verrà a sapere e deciderà di prendere un nuovo appartamento per lui ed Ender. Più tardi, Erim verrà preso in giro dai suoi compagni di scuola a causa dell'ignoranza della matrigna. Il ragazzino non riuscirà a sopportare la vergogna e sverra' per poi essere ricoverato per accertamenti.

Riepilogo puntate precedenti

Yildiz nega ogni accordo con Ender e Halit le crede. Poi confida a Sengul il suo piano per farlo ingelosire, coinvolgendo Serdar.

Alihan e Zeynep cenano insieme e si avvicinano sempre di più. Ender, decisa a colpire Yildiz, incarica Caner di indagare su di lei. Intanto Zerrin e Lila propongono una cena di famiglia, a cui Yildiz non è invitata.