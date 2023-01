Alessandro e Ida continuano ad essere al centro dell'attenzione anche dopo la loro uscita di scena dallo studio di Uomini e donne, per viversi la loro relazione al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere.

In queste ore, infatti, la coppia nata quest'anno nel parterre del trono over, è stata al centro di un attacco da parte di Isabella Ricci, un'altra ex dama di Uomini e donne che in passato ha avuto modo di trovare l'amore in tv.

E, come se non bastasse, anche Riccardo Guarnieri si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della sua ex fidanzata e del nuovo compagno.

Ida e Alessandro al centro delle polemiche dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida e Alessandro continuano ad essere tra i volti più chiacchierati e discussi di questa stagione di Uomini e donne.

I due, circa due mesi fa, scelsero di abbandonare insieme lo studio della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, pronti a vivere insieme la loro storia d'amore.

La coppia è reduce da un viaggio insieme a Miami, testimoniato da un bel po' di scatti che i due hanno postato e condiviso sui loro profili ufficiali Instagram.

Sta di fatto che, questa relazione tra Ida e Alessandro, continua a far discutere e alimenta non pochi dubbi, tra cui quelli di Isabella Ricci.

Isabella dubita di Ida e Alessandro dopo l'addio a Uomini e donne

L'ex dama del parterre over, felicemente sposata con Fabio, in una nuova intervista non si è fatta problemi a lanciare una stoccata al vetriolo nei confronti della dama siciliana.

"Non credo a questa storia", ha sentenziato Isabella esprimendo così i suoi dubbi sulla love story tra Ida e Alessandro.

Isabella ha poi rincarato la dose, aggiungendo di non credere a quel tipo di donne che vivono le emozioni con pianti e continui "tira e molla". Da qui i suoi dubbi sulla nuova relazione con Ida con il cavaliere napoletano.

E poi ancora, in queste ultime ore, anche Riccardo Guarnieri ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Ida e Alessandro.

Riccardo Guarnieri punta il dito contro Ida e Alessandro

Il cavaliere pugliese, per anni protagonista di una tormentata storia d'amore con la dama siciliana, ha puntato il dito contro Alessandro, sostenendo che secondo lui, sarebbe una persona immatura.

Parlando di Ida, invece, ha dichiarato che la sua ex non avrebbe scelto un vero uomo al suo fianco, bensì una sorta di secondo figlio da crescere.

Insomma, una serie di stoccate al vetriolo quelle di Riccardo: quale sarà la reazione di Alessandro Vicinanza? Replicherà alle dichiarazioni dell'ex fidanzato di Ida, oppure preferirà andare avanti per la sua strada? Lo scopriremo nelle prossime ore.