L'appuntamento con C'è posta per te 2023 torna in onda sabato 21 gennaio su Canale 5 e, tra le storie in programma, ce ne sarà anche una con persone anziane.

Il mittente della posta è un'arzilla signora probabilmente alla ricerca di un vecchio amore del passato, che non passerà affatto inosservata in studio.

I colpi di scena non mancheranno e, ad un certo punto, sarà necessario anche l'intervento in studio di Maria De Filippi.

Maria De Filippi sposta la cassa per fa sentire un anziano a C'è posta per te 2023 (Video)

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di C'è Posta per te in programma questo sabato 21 gennaio in tv, rivelano che si tornerà a puntare sulle storie degli anziani signori, alla ricerca di persone che hanno fatto parte del loro passato.

In studio si verificherà anche un episodio che, spoilerato sui profili social della trasmissione, ha già fatto "impazzire" i numerosi fan della trasmissione.

Il destinatario della posta, infatti, pare che abbia problemi di udito e ad un certo punto sarà la padrona di casa del people show a prendere in mano le redini della situazione.

Maria De Filippi, infatti, interverrà per spostare una cassa audio in studio e avvicinarla all'anziano signore destinatario della posta in studio.

"Aspetta ridillo", esclama la conduttrice di C'è posta per te alla signora che dall'altra parte della busta provava a parlare con l'anziano destinatario della posta, che sembrava essere un po' confuso.

“Non mi conosci?” 😂 Vi aspettiamo domani in prima serata su Canale 5 con la terza puntata di #CePostaPerTe pic.twitter.com/x6m6TVWDhp — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 20, 2023

I fan di C'è posta per te attendono la nuova puntata su Canale 5: 'Ne vedremo delle belle'

Immediata la reazione dei tantissimi fan di C'è posta per te che, dopo aver visto le clip social di queste ore, legate ad una nuova storia che vedrà protagoniste persone anziane in studio, hanno subito apprezzato.

"Finalmente tornano i vecchietti nelle storie del people show di Canale 5", ha scritto un utente sui social.

"Questa puntata promette già benissimo. Ne vedremo delle belle", ha scritto ancora un altro spettatore di C'è posta per te.

Chi sono i nuovi ospiti di C'è posta per te di sabato 21 gennaio 2023: arriva Massimo Ranieri

E poi ancora, le anticipazioni di questa terza puntata del seguitissimo show in onda sabato 21 gennaio, rivelano che ci sarà spazio anche per la presenza in studio di due super-ospiti, amatissimi dal pubblico di Canale 5.

Il primo ospite in studio è Stefano De Martino, popolarissimo conduttore televisivo e in passato anche super-star ad Amici, più volte ospite nel people show del sabato sera Mediaset.

Il secondo è il cantautore Massimo Ranieri, che torna come super-ospite a C'è posta per te, a distanza di un po' di anni dalla sua ultima partecipazione in studio.