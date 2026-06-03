Come procede la storia d'amore tra Elisa Leonardi e Ciro Solimeno? A tre settimane dalla registrazione della scelta negli studi di Uomini e donne, il tronista e la corteggiatrice sono più affiatati che mai. In questi giorni, infatti, i due sono stati avvistati al mare e in discoteca in atteggiamenti affettuosi, segno che tra loro va tutto a gonfie vele anche lontano dai riflettori della tv.

Cresce l'intesa fuori dagli studi di Uomini e donne

La prossima settimana Elisa e Ciro festeggeranno un mese d'amore, un primo piccolo traguardo che probabilmente condivideranno anche con i loro tanti fan.

A distanza di tre settimane dalla scelta a Uomini e donne, tra i due sembra esserci un'intesa sempre più forte e ciò si evince dai video che i curiosi gli hanno fatto di nascosto in questi giorni.

Le fanpage della coppia, infatti, hanno pubblicato i brevi filmati che alcuni sostenitori siciliani hanno fatto ai "Solinardi" sia al mare che in discoteca, dove hanno trascorso un po' di tempo sia da soli che in compagnia di qualche amico.

come mi salvano la vita le amiche siciliane nessuno 🫶🏻🫠 pic.twitter.com/Svx1gAZLb0 — apatica (@__4p4t1c4__) June 3, 2026

L'entusiasmo dei fan della coppia

Elisa e Ciro, dunque, si sono scambiati baci e sorrisi in pista, incuranti del fatto che qualcuno potesse riconoscerli e registrarli con il cellulare.

"Grazie amiche siciliane, siete uniche", "Ma loro sono proprio innamorati", "Sto urlando", "Lui è più bello da quando sta con Elisa", "Si sono proprio trovati", "Cotti a puntino", "Ringraziamo i paparazzi siciliani", "Raccontateci tutto, siamo curiosi", "Belli da fare invidia", si legge su X in questi giorni.

Flop per il trono Classico dell'edizione 2025/2026

Fatta eccezione per Elisa e Ciro, tutti gli altri protagonisti di Uomini e donne che si sono scelti nell'ultima edizione si sono già detti addio.

La relazione tra Flavio e Nicole è durata meno di due mesi, così come quella tra Ernesto e Cristiana.

Anche Sara e Alessio si sono lasciati a poche settimane dalla fine dell'esperienza nel programma di Canale 5, quindi in tutto sono tre le coppie che non hanno superato l'impatto con la quotidianità.

I fan dei Solinardi sperano in un finale diverso per i loro beniamini, ma è ancora presto per capire se questa relazione è destinata a durare nel tempo oppure se si rivelerà un fuoco di paglia come le altre.