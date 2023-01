Chi sarà la scelta finale di Lavinia Mauro a Uomini e donne? Prosegue l'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e al centro delle prossime registrazioni ci saranno le scelte finali dei due tronisti in carica.

Per Lavinia Mauro e Federico Nicotera, arriverà il momento di congedarsi dalla trasmissione e svelare i nomi dei pretendenti con i quali intendono costruire un futuro fuori dallo studio televisivo.

Per quanto riguarda la scelta finale di Lavinia, a oggi i fan social sembrano essere molto scettici nei confronti di Alessio Corvino.

Lavinia Mauro pronta per la scelta finale a Uomini e donne

Lavinia Mauro sta portando avanti il suo percorso a Uomini e donne insieme ad Alessio Corvino e Alessio Campoli, i due pretendenti che sono giunti al rush finale di questa avventura.

Uno di loro sarà la scelta finale anche se, nel corso delle ultime puntate trasmesse in tv, la tronista non ha nascosto di avere molti dubbi su entrambi.

Lavinia sostiene che Alessio Campoli e Corvino non abbiano fatto abbastanza nei suoi confronti, e non si sarebbero messi in gioco più di tanto per cercare di conquistarla e far breccia nel suo cuore.

Insomma un bel po' di dubbi per la tronista, che nel corso dell'ultima registrazione ha scelto di organizzare delle esterne "speciali" per i due corteggiatori.

I dubbi dei fan su Alessio Corvino per la scelta finale di Lavinia a Uomini e donne

La tronista non si è presentata agli incontri con Alessio Corvino e Campoli, bensì Lavinia ha mandato sua mamma in esterna: in questo modo avrà modo di ascoltare anche il giudizio della donna più importante della sua vita prima di arrivare alla scelta conclusiva.

Intanto i fan social di Uomini e donne si dicono divisi su quella che sarà la scelta finale della tronista e c'è chi ha molti sospetti sul conto di Alessio Corvino.

"Alessio Corvino è un falso e se ne frega altamente di Lavinia. Lo ha dimostrato palesemente nel corso delle ultime esterne", ha scritto un utente sui social.

'Alessio Corvino è falso', i fan di Uomini e donne polemici sulla scelta di Lavinia Mauro

"Alessio ha dimostrato di essere il più falso dei falsi. Ha dimostrato di essere solo un cafone", ha sbottato un altro commentatore social della trasmissione di Maria De Filippi.

"Alessio arrogante e inutilmente polemico a non finire. Spero che non sia lui la scelta e soprattutto che non finisca sul trono", ha scritto un altro fan social di Uomini e donne.

"Alessio è solo un bambino viziato che se ne frega altamente di Lavinia, è questa la verità", ha sentenziato ancora un altro commentatore social del talk show pomeridiano di Canale 5.