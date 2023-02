BigMama, nome d'arte di Marianna Morrone, è nata ad Avellino nel 2000. 22 anni, salirà sul palco del Festival di Sanremo insieme ad Elodie, con cui duetterà sulle note del brano: "American woman", tra i duetti spicca anche quello di Giorgia con Elisa [VIDEO].

In un'intervista sulle pagine di Rolling Stone Italia ha rivelato: "Partecipavo alle gare karaoke del mio paese, San Michele di Serino, ho anche vinto diverse coppe". La musica l'ha sempre attirata e a sette anni prendeva in mano il telefono di sua madre e faceva dei video con delle canzoni inventate da lei per il suo fratellino più piccolo che aveva un anno e lei si divertiva a farlo ballare.

BigMama: ecco quando è iniziata la sua passione per la musica e il rapper

Marianna ha raccontato di essersi avvicinata al rap nel 2013, quando ha iniziato a scrivere i primi testi che registrava nella sua cameretta e poi pubblicava su Youtube. La prima canzone intitolata "Charlotte" l'ha scritta a 13 anni, dopo una giornata molto difficile, in cui era stata presa di mira da alcuni suoi coetanei. La stessa rapper ha raccontato: "Dei ragazzi si erano messi a lanciarmi addosso delle pietre urlandomi dietro: "Cicciona, fai schifo". Protagonista della canzone è una ragazzina autolesionista, chiusa in se stessa, che si sente sbagliata, giudicata e alla fine non riuscendo a sopportare il peso che l'affligge compie un gesto estremo.

La rapper contro le discriminazioni e l'omofobia sarà a Sanremo con Elodie

Nel 2019 lascia la Campania e si trasferisce a Milano dove pubblica sulle piattaforme streaming i singoli dal titolo "77", "Lights Off" e "Amsa". Nel 2020 invece entra a far parte dell'etichetta Pluggers. Inizia così un nuovo percorso con la pubblicazione del brano "Mayday".

Arriva poi un secondo pezzo intitolato: "Formato XXL" uscito per Real Talk. Le due canzoni hanno catturato l'attenzione del pubblico e la rapper è stata inserita da Red Bull nella lista dei migliori artisti rap da tenere di vista. La didascalia recitava: "BigMama ha flow, rime ed energia come forse nessun altro in questa lista".

Nel 2021 un nuovo brano: "TooMuch". Sempre nello stesso anno, arriva anche "Così leggera". BigMama, vicina alla comunità LGBTQ+,ha dichiarato di essere bisessuale e ha sempre cantato contro le discriminazioni, gli haters, l'omofobia e l'autolesionismo. Molto seguita sui social, su Instagram in particolare ha più di tredicimila follower. Qui condivide scatti di sé, spezzoni delle sue canzoni e foto delle sue esibizioni. Senza remore e con orgoglio mostra il suo corpo. Nei giorni scorsi, sono stati svelati i duetti di questa edizione della celebre kermesse canora e musicale condotta da Amadeus.