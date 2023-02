Nuovi importanti colpi di scena avverranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful che saranno trasmesse ad inizio febbraio negli Usa. Gli spoiler dello sceneggiato evidenziano che Deacon Sharpe vorrà a tutti i costi incontrare Sheila Carter [VIDEO], ormai inquilina fissa di Villa Spencer. Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), invece, deciderà il destino di suo fratello Thomas alla casa di moda.

Beautiful, anticipazioni: Deacon si introduce di nascosto a Villa Spencer

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le prossime puntate in onda ad inizio febbraio sulla Cbs rivelano che Deacon dovrà trovare nuove soluzioni pur di incontrare Sheila alla Villa Spencer e per questo deciderà di introdursi di nascosto.

Il padre di Hope, infatti, vorrà incontrare la criminale dopo aver capito di provare qualcosa per lei quando si incontreranno ad Il Giardino. La madre di Finn, a questo punto, potrebbe mettere in chiaro che tra di loro le cose non possono tornare come in passato. Per questo motivo, Deacon sarà chiamato a prendere una decisione: accettare il suo rifiuto oppure cercare di farle cambiare idea.

Nel frattempo, Katie reagirà alla scoperta che Taylor ha sparato a Bill (Don Diamont). La sorella di Donna, infatti, non capirà per quale motivo la madre di Steffy non sia disposta ad arrendersi alla polizia pur di mantenere al sicuro la famiglia. Brooke (Katherine Kelly Lang), a questo punto, difenderà la sua nuova migliore amica, spiegando a Katie (Heater Tom) di come Bill abbia corrotto i giudici.

Alla fine, la donna spiegherà che mandare in carcere Taylor non porterebbe alla cattura di Sheila (Kimberlin Brown) in quanto quest'ultima sta manipolando il magnate.

Steffy non riassume Thomas nel team della Hope for the future

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, trasmesse tra un anno sui teleschermi di Canale 5, Hope (Annika Noelle) incontrerà Thomas in quanto ha una decisione importante da condividere con lui.

La Hope for the future, infatti, starà affrontando alcuni problemi sul mercato. Per questo motivo, il padre di Douglas farà pressioni a Steffy affinché lo riassuma nella squadra per salvare l'azienda da ulteriori danni. L'uomo, infatti, preparerà alcuni bozzetti che potrebbero aiutare la collezione a rimettersi in carreggiata.

Ma ecco, arrivare il colpo di scena: Hope informerà l'ex marito che non possono riprenderlo nel team. Un duro colpo per Thomas, che pensava di essere sicuramente riassunto da Steffy a causa dei problemi sul mercato della Hope for the future. Per questo motivo, il padre di Douglas potrebbe usare qualche asso nella manica pur di rientrare nell'azienda.