Martedì 14 febbraio 2023 andrà in onda il secondo appuntamento settimanale di Terra amara. Le anticipazioni riferiscono che Demir Yaman sarà furioso nel momento in cui scoprirà che Zuleyha è incinta, visto che crederà che la moglie lo abbia tradito con Yilmaz. La lite tra i due degenererà sino al momento in cui il figlio di Hunkar punterà una pistola contro la moglie.

Demir accusa la moglie di averlo tradito con Yilmaz: puntata del 14 febbraio

Terra Amara continua ad andare in onda con successo su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 14:10.

Il merito del successo di questa soap Tv è anche delle trame sempre avvincenti e mai banali. L'episodio in onda martedì 14 febbraio, riprenderà dal momento in cui Zukeyha scoprirà di essere incinta del suo secondo bambino. Una notizia che lascerà spiazzato anche Demir, il quale si infurierà con la moglie, visto che ha sempre saputo di essere sterile. Pertanto, sarà certo che Zuleyha lo abbia tradito con Yilmaz. Tra i due andrà in scena una lite violentissima. Zuleyha negherà ovviamente di aver tradito il marito, ma lui non vorrà sentire ragioni.

Demir fuori di sé, punta la pistola contro Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Durante la lite, verranno fuori molte verità sino ad ora tenute nascoste.

Demir rivelerà a Zuleyha di aver sempre saputo di non essere il padre di Adnan e continuerà ad accusarla di essergli stata infedele. Altun ormai, non saprà più come convincere il marito del contrario. La situazione degenererà nel momento in cui Demir estrarrà la pistola e la punterà contro la moglie. Non avrà il coraggio di spararle ma, accidentalmente, farà partire un colpo a vuoto che metterà in allarme tutti.

Sarà solo l'intervento di Hunkar a salvare Zuleyha. Quest'ultima continuerà a ribadire a Demir che solo lui può essere il padre del bambino.

Terra amara, prossime puntate: Demir non si dà pace

Sempre in questo nuovo episodio di Terra amara, Zuleyha rivelerà al marito di averlo sposato solo perché costretta da Hunkar e quindi per salvare Yilmaz dalla pena di morte.

Una rivelazione che sconvolgerà Yaman. In buona sostanza, questo litigio sarà l'occasione per mettere le carte in tavola. Scorrendo le anticipazioni sugli episodi successivi, Demir continuerà ad accusare la moglie di infedeltà e non prenderà per nulla bene il fatto che la donna lo abbia sposato solo per salvare Yilmaz. Quest'ultimo invece, sarà turbato dopo aver saputo che la sua ex aspetta un figlio da Yaman. Per Akkaya arriverà il giorno delle nozze con Mujgan, ma anche in quel momento, il suo pensiero andrà a Zukeyha. Per altri dettagli, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Terra amara.