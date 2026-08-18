Nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 25 agosto alle 20:50 su Rai 3, Clara sarà protagonista di momenti particolarmente difficili. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che la donna, già messa a dura prova dalle continue tensioni che coinvolgono Eduardo e Damiano, si ritroverà faccia a faccia con una persona che avrebbe preferito non vedere mai più. Nel frattempo, anche Marina dovrà fare i conti con una situazione sentimentale sempre più complicata, mentre le gemelle Cirillo torneranno a scontrarsi per un motivo apparentemente banale.

Clara incontra Stella e tenta di aggredirla

Le tensioni accumulate nelle ultime settimane finiranno per travolgere Clara, sempre più provata dalle difficoltà che stanno segnando la sua vita. La donna si troverà infatti davanti a Stella, l'ex amante di suo marito Eduardo, un incontro che riaprirà immediatamente ferite mai del tutto rimarginate. La vista della donna farà esplodere tutta la rabbia repressa da Clara, che reagirà in maniera impulsiva. Accecata dalla collera, sarà infatti pronta a scagliarsi contro Stella e ad aggredirla fisicamente. La situazione rischierà di degenerare nel giro di pochi istanti, ma l'intervento di Rosa eviterà il peggio: quest'ultima riuscirà a fermare Clara afferrandola per un braccio prima che possa passare alle vie di fatto.

Parallelamente, anche il rapporto tra Eduardo e Damiano continuerà a peggiorare. Lo scontro tra i due uomini raggiungerà nuovi livelli di tensione, contribuendo a rendere ancora più difficile il già fragile equilibrio di Clara.

Marina delusa da Ferri, nuova lite tra le gemelle Cirillo

Sul fronte dei Cantieri, Marina apparirà sempre più amareggiata per la distanza che si è creata tra lei e Roberto Ferri. La donna avvertirà con crescente disagio il cambiamento nel loro rapporto, mentre l'imprenditore sembrerà concentrato su altre questioni e poco attento ai suoi sentimenti. Intanto non mancheranno momenti più leggeri, ma non per questo privi di tensione. Le gemelle Cirillo daranno infatti vita all'ennesimo battibecco.

A scatenare la nuova rivalità sarà un cambio di look che finirà per trasformarsi nell'ennesima occasione di scontro tra le due sorelle. La puntata del 25 agosto si preannuncia dunque ricca di emozioni e colpi di scena, con Clara al centro della scena dopo il drammatico incontro con Stella e una serie di rapporti sempre più complicati destinati a tenere alta l'attenzione del pubblico.