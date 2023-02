Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 e i colpi di scena, per i protagonisti della soap di Rai 1, saranno tanti nella settimana dal 20 al 24 febbraio. I riflettori saranno puntati su Ezio e Gloria che potrebbero riscrivere il loro destino dopo essere stati separati per anni, mentre per Gemma e Carlos arriverà presto la fine. Elvira sarà delusa da Salvatore, ma il ragazzo proverà a riavvicinarsi alla sua amica perché capirà di volerle bene. Alfredo, invece, si ritroverà "conteso" tra Clara e Irene.

Ezio e Gloria trascorreranno la notte insieme: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, dal 20 al 24 febbraio, raccontano che, in primo piano, ci saranno ancora Ezio e Gloria che, dopo la notte trascorsa insieme, ripenseranno al loro rapporto. Il signor Colombo si troverà a disagio con Veronica e Gemma, mentre la capo commessa del Paradiso chiederà delle certezze a suo marito, ma l'uomo continuerà ad essere confuso. Il padre di Stefania troverà conforto in Vittorio a cui racconterà il suo stato d'animo, mentre Gloria affiderà le sue paure ad Armando. A prendere le redini della situazione, però, alla fine sarà la signora Moreau che deciderà di presentarsi a casa di Veronica ed Ezio, mettendo suo marito con le spalle al muro: quando sarà lì, però, non se la sentirà di andare fino in fondo.

A fare un po' di chiarezza nel cuore del signor Colombo ci penserà il destino, perché quando l'uomo si troverà nella stanza d'albergo in cui è stato con Gloria sentirà cambiare qualcosa dentro di sé, ma non tutto andrà come previsto. Gloria sarà sul punto di lasciare Milano per un paio di settimane, per dare a suo marito il tempo di prendere una decisione chiara e definitiva, ma quando Ezio verrà a sapere della sua partenza compirà un gesto sorprendente.

Salvatore farà un passo verso Elvira: anticipazioni settimana dal 20 al 24 febbraio

La settimana de Il Paradiso delle signore 7 dal 20 al 24 febbraio vedrà tra i protagonista anche l'amore tra i più giovani. Dopo la mancata cena al buio con Alfredo, Gemma spronerà Clara a fare un pensiero sul magazziniere, ma lui avrà occhi solo per Irene e chiederà proprio a lei come conquistare la Venere bionda.

I tentativi di Alfredo non si fermeranno e alla fine sentirà di aver fatto in qualche modo breccia nel cuore di Irene, mentre la nipote di Don Saverio continuerà a pensare a lui. Elvira, invece, sarà decisa a prendere la patente ma continuerà ad essere delusa dal rifiuto di Salvatore rispetto alla gara di ballo: il giovane Amato capirà che dovrà rimediare e farà un passo verso la ragazza. Per Gemma, invece, le cose inizieranno a complicarsi perché Roberto verrà a sapere da Maria delle cose poco rassicuranti su Carlos e le dirà di stare attenta, ma la signorina Zanatta continuerà a frequentarlo.

Adelaide e Marcello saranno ancora complici

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 20 al 24 febbraio rivelano che Gemma troverà in Roberto un confidente e non nasconderà al pubblicitario le sue paure su Carlos.

La delusione per la figlia di Veronica non esiterà ad arrivare: infatti, poco dopo, Carlos sarà costretto ad interrompere la loro relazione. Ci saranno novità anche per Marcello e Adelaide che saranno sempre più in sintonia e studieranno come vendicarsi di Guarnieri, ma lui, dal canto suo, avrà già un piano. Umberto e Ferdinando, infatti, decideranno di sfruttare il difficile passato del fioraio Mattia Costa per ostacolare l'ammissione di Barbieri al circolo. I risultati non tarderanno ad arrivare perché presto ci sarà un furto al prestigioso club e Costa ammetterà di avere delle responsabilità, anche se Marcello intuirà che c'è lo zampino di Guarnieri. Alla fine, il giovane imprenditore deciderà di aiutare comunque il suo amico, a costo di fare una grande rinuncia e questo colpirà profondamente Adelaide.