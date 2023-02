Gloria Moreau ed Ezio Colombo saranno sempre più vicini negli episodi Il Paradiso delle Signore in onda dal 14 al 17 febbraio (la soap il 13 febbraio non sarà trasmessa). I due partiranno insieme per un viaggio di lavoro e la capocommessa rivelerà all'ex marito ciò che le ha detto Chiara Albani e tra loro accadrà qualcosa di inaspettato.

Nel frattempo, Vito inizierà a essere geloso di Francesco, mentre Marcello spingerà Salvatore a fare il primo passo con Elvira e Gemma si lascerà andare con Carlos.

Il Paradiso delle signore, trame 14-17 febbraio: Gemma si lascia andare con Carlos

Umberto si preoccuperà molto per il fatto che Flora abbia intenzione di parlare a Vittorio di ciò che ha scoperto riguardo a Palazzo Andreani.

Nel frattempo, Maria farà un regalo a Francesco per spingerlo a non abbandonare il suo sogno. Il ragazzo apprezzerà molto il dono fattogli dalla stilista. Intanto, Vito manifesterà il desiderio di regalare un particolare fiore per Maria e Marcello gli verrà in aiuto con Mattia Costa, un suo amico che sa dove trovarli. Poco dopo, Vittorio informerà i suoi collaboratori dell'iniziativa "Cuori solitari" che ha ideato per San Valentino e le Veneri decideranno di parteciparvi.

Matilde e Tancredi, invece, partiranno per Saint Moritz mentre Gemma si lascerà andare con Carlos. La ragazza passerà l'intera serata con lui e il mattino seguente, Veronica la riempirà di domande per sapere nel dettaglio come sono andate le cose con Carlos.

Intanto, Maria sarà molto contenta per il regalo che le ha fatto Vito e lo sfoggerà con orgoglio, mentre Marcello dopo aver scoperto per puro caso come dovrebbe essere l'uomo ideale per Elvira, spingerà Salvatore a partecipare all'iniziativa di San Valentino.

Chiara Albani si presenta da Ezio

Flora notando la preoccupazione di Umberto, deciderà di tranquillizzarlo dicendogli che ha cambiato idea e manterrà il riserbo su quanto ha scoperto, ma in cambio, gli farà una richiesta importante. I due, poi, avranno un confronto sul tema matrimonio e mentre la stilista vorrebbe sposarsi quanto prima, il commendatore prenderà tempo.

Nel frattempo, Ezio riceverà una visita totalmente inaspettata. A bussare alla sua porta sarà Chiara Albini, la donna a cui anni prima Gloria come ostetrica aveva salvato la vita, venendo poi denunciata per l'aborto che ne era conseguito. La signora in questione chiederà ad Ezio di avere un incontro con Moreau.

L'uomo sarà incerto sul da farsi e si confronterà con Vittorio, il quale gli consiglierà di dire tutto alla capocommessa. Colombo, allora, seguirà il suggerimento del suo capo ed informerà anche Veronica dell'incontro con la signora Albani. Nel frattempo, Vito inizierà a provare gelosia nei confronti di Francesco, il quale, si legherà sempre più alla Puglisi. Il concorso "Cuori solitari" entrerà finalmente nel vivo e tutti i partecipanti coltiveranno la speranza di trovare l'anima gemella.

Gloria fa una scoperta sconvolgente

Gloria deciderà di incontrare Chiara Albani e così facendo finirà per fare una scoperta davvero sconvolgente, in quanto, la sua vita sarebbe potuta essere molto diversa da quella che è stata. Nel frattempo, al Paradiso, verranno annunciati i nomi dei vincitori del concorso di San Valentino che potranno gustarsi una cena al buio. Le cose, però, non andranno nella maniera in cui avevano previsto.

Ferdinando e Umberto, intanto, faranno di tutto per mettere Marcello fuori gioco, mentre lui sarà certo di avere delle chance come nuovo socio del Circolo. Poco dopo, Gloria ed Ezio partiranno insieme per un viaggio di lavoro. Moreau, a quel punto, coglierà l'occasione per rivelare all'ex consorte ciò che le ha detto Chiara Albani. In seguito a questa confessione, tra i due accadrà qualcosa di inaspettato.